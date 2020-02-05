***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
05.02.2020 15:28
Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 'nin 07/01/2020 Tarih ve 1852 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile , Nurolbank , Nurol VKŞ Trafaından ihraç edilmesi planlanan kira sertifikası ihraçlarında fon kullanıcısı olarak yer almasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817189
BIST
16:30122.714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 578,08
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
121.906
16:305,9876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0083
|Açılış
|: 5,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9729
16:306,5931
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0118
|Açılış
|: 6,5910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5855
16:30298,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,17
|Açılış
|: 298,90
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|TSGYO
|2,21
|46.238.404
|% 14,51
|
|DITAS
|13,97
|30.536.409
|% 12,30
|
|GYHOL
|26,02
|12.379.201
|% 12,06
|
|TEKTU
|1,81
|632.701.528
|% 11,04
|
|HUBVC
|39,10
|4.260.623
|% 10,76
|
|DOKTA
|75,30
|8.576.130
|% -14,96
|
|ORMA
|5,43
|61.453
|% -9,80
|
|DARDL
|6,15
|744.008
|% -8,89
|
|MTRYO
|5,30
|58.767
|% -6,69
|
|RYSAS
|9,14
|19.127.181
|% -6,16
|
|THYAO
|14,63
|2.527.080.812
|% 1,67
|
|ISFIN
|4,54
|634.982.652
|% 2,48
|
|TEKTU
|1,81
|632.701.528
|% 11,04
|
|ODAS
|2,25
|557.282.884
|% 3,21
|
|PETKM
|4,20
|521.225.125
|% -0,94
|
|TEKTU
|1,81
|632.701.528
|% 11,04
|
|ODAS
|2,25
|557.282.884
|% 3,21
|
|EKGYO
|1,76
|423.290.090
|% 2,33
|
|IHLAS
|0,91
|198.451.710
|% 1,11
|
|THYAO
|14,63
|2.527.080.812
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7851
|7,8242
|% 0,20
|
|Frank
|6,1260
|6,1629
|% -0,31
|
|Riyal
|1,5904
|1,5984
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.552
|1.552
|-2,95
|
|Altın Gr.
|299
|299
|0,05
|
|Cumhuriyet
|1.980
|2.010
|-7,00
|
|Tam
|1.973
|2.022
|-7,32
|
|Yarım
|953
|978
|-3,54
|
|Çeyrek
|478
|489
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|17,58
|17,63
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,00
|
|B. Petrol
|55,38
|55,38
|1,42
|
Seans Raporu
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