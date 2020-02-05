***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 'nin 07/01/2020 Tarih ve 1852 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile , Nurolbank , Nurol VKŞ Trafaından ihraç edilmesi planlanan kira sertifikası ihraçlarında fon kullanıcısı olarak yer almasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817189BIST