***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08/05/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNUROL YATIRIM BANKASI AS Birinci Varlık Finansmanı Fonu Kuuruluşu SPK Başvurusu Kararıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843619BIST