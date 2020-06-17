***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
17.06.2020 18:15
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/06/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Yatırım Bankası AS tarafından kurulan Nurol Birinci Varlık Finansmanı Fonuna Kredi Dervri ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymet İhraç Limiti Başvurusu Hakkında alınan Yönetim Kurulu kararı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851674
BIST
18:05110.940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,30
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
18:056,8580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0156
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8604
En Düşük
6,8328
18:057,6981
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0139
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6804
18:05380,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,12
|Açılış
|: 380,42
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
381,10
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|9,68
|2.009.267
|% 10,00
|
|RTALB
|40,08
|226.881.207
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|139.362.687
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|6.229.561
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|306.826
|% 9,95
|
|DAGHL
|9,17
|8.955.257
|% -9,92
|
|YYAPI
|1,09
|34.863.802
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|81.153.758
|% -9,83
|
|YGYO
|0,92
|34.959.412
|% -9,80
|
|KSTUR
|42,00
|51.852
|% -8,50
|
|ECILC
|6,37
|1.047.926.687
|% 4,43
|
|GARAN
|8,13
|800.238.876
|% -0,97
|
|ASELS
|31,84
|781.402.950
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,90
|513.505.345
|% -1,55
|
|THYAO
|12,44
|464.793.998
|% -1,03
|
|IEYHO
|0,84
|387.887.191
|% -6,67
|
|SKBNK
|1,35
|410.048.302
|% 5,47
|
|EKGYO
|1,90
|513.505.345
|% -1,55
|
|IHLAS
|0,82
|194.959.088
|% 3,80
|
|ALBRK
|1,62
|303.118.160
|% 4,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5723
|8,6153
|% -0,15
|
|Frank
|7,1755
|7,2187
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8226
|1,8317
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-1,28
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,12
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.489
|7,90
|
|Tam
|2.539
|2.554
|4,30
|
|Yarım
|1.237
|1.248
|4,00
|
|Çeyrek
|620
|625
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,50
|17,53
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,01
|
|B. Petrol
|40,87
|40,87
|-0,09
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59SAMAT
Yüzde 6.57 oranında artışla 2.11 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 750, 157 adet işlem
-
17:58DAGI
Yüzde 9.91 oranında artışla 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 274, 388 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, KCHOL, ASELS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -123, 83 kaybederek (% -0.12 ) 102, 972
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAFKR, EGCEY, EGCYO, EGCYH, UZERB, ARTI