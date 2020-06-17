***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18/06/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNurol Yatırım Bankası AS tarafından kurulan Nurol Birinci Varlık Finansmanı Fonuna Kredi Dervri ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymet İhraç Limiti Başvurusu Hakkında alınan Yönetim Kurulu kararı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851674BIST