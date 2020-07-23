***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
23.07.2020 14:36
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/07/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUROL YATIRIM BANKASI AS 20/07/2020 Tarihli YK Kararı ile Portföy Yönetim Şirketi kuruluş sürecini başlatmak için Sermaye Piyasası Kuruu'na başvurulmasna karar verilmiştir. Kurulacak PYŞ 'nin %100 ortağı Nurol Yatırım Bankası A.Ş. olacaktır. İlgili YK Kararı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861357
BIST
14:25119.492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 1.411,74
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
14:256,8497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
14:257,9345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0076
|Açılış
|: 7,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9440
En Düşük
7,9056
14:25414,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,69
|Açılış
|: 414,05
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
415,78
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|13,09
|19.439.234
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.625.732
|% 10,00
|
|UFUK
|8,26
|434.038
|% 9,99
|
|KLNMA
|52,25
|179.874.340
|% 9,95
|
|FRIGO
|29,62
|2.315.514
|% 9,95
|
|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
|
|MEGAP
|4,07
|839.825
|% -6,86
|
|MEGAP
|4,07
|839.825
|% -6,86
|
|IZTAR
|5,06
|732.244
|% -4,71
|
|ISBIR
|1.240,00
|627.680
|% -4,62
|
|ASELS
|34,78
|1.231.628.492
|% 3,08
|
|ISFIN
|4,27
|795.614.232
|% 3,64
|
|EKGYO
|2,35
|759.465.551
|% -0,84
|
|THYAO
|11,89
|733.465.007
|% 1,54
|
|TUPRS
|88,60
|507.455.801
|% 2,37
|
|EKGYO
|2,35
|759.465.551
|% -0,84
|
|ISFIN
|4,27
|795.614.232
|% 3,64
|
|ZOREN
|2,64
|377.554.242
|% 4,35
|
|IHLGM
|1,75
|239.074.352
|% 1,16
|
|KRDMD
|3,17
|413.997.212
|% 1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6715
|8,7150
|% -0,32
|
|Frank
|7,3553
|7,3997
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8203
|1,8294
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,98
|
|Cumhuriyet
|2.696
|2.718
|20,60
|
|Tam
|2.777
|2.789
|21,10
|
|Yarım
|1.348
|1.364
|10,30
|
|Çeyrek
|676
|683
|5,20
|
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