***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23/07/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNUROL YATIRIM BANKASI AS 20/07/2020 Tarihli YK Kararı ile Portföy Yönetim Şirketi kuruluş sürecini başlatmak için Sermaye Piyasası Kuruu'na başvurulmasna karar verilmiştir. Kurulacak PYŞ 'nin %100 ortağı Nurol Yatırım Bankası A.Ş. olacaktır. İlgili YK Kararı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861357BIST