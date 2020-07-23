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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

23.07.2020 14:36
GÜNCEL HABERLER



***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/07/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

NUROL YATIRIM BANKASI AS 20/07/2020 Tarihli YK Kararı ile Portföy Yönetim Şirketi kuruluş sürecini başlatmak için Sermaye Piyasası Kuruu'na başvurulmasna karar verilmiştir. Kurulacak PYŞ 'nin %100 ortağı Nurol Yatırım Bankası A.Ş. olacaktır. İlgili YK Kararı ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861357


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 13,09 19.439.234 % 10,00  
PKENT 592,90 1.625.732 % 10,00  
UFUK 8,26 434.038 % 9,99  
KLNMA 52,25 179.874.340 % 9,95  
FRIGO 29,62 2.315.514 % 9,95  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6715 8,7150 % -0,32  
Frank 7,3553 7,3997 % 0,22  
Riyal 1,8203 1,8294 % -0,06  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 414 414 1,98  
Cumhuriyet 2.696 2.718 20,60  
Tam 2.777 2.789 21,10  
Yarım 1.348 1.364 10,30  
Çeyrek 676 683 5,20  
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