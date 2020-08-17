***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









11/08/2020 tarih ve 1980 sayılı Nurol Yatırım Bankası A.Ş. YK Kararına istinaden , 600.000.000.-(Altı Yüz Milyon)'TL'ye kadar nominal değerde borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış suretiyle ihraç edilmesine, SPK'ya borçlanma aracı ihraç belgesi onayı başvurusunda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869319BIST