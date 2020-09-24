***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24/09/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNurol Yatırım Bankası A.Ş. nin Nurol Varlık Kiralama A.Ş. nin kira sertifikası ihracında fon kullanıcısı olarak yer almasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876559BIST