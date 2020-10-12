***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
12.10.2020 15:51
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/10/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 12/10/2020 tarihli toplantısında alınan 2036 sayılı karar ile 1,200.000.000.-(Bir Milyar İki Yüz Milyon Türk Lirası )'TL'ye kadar nominal değerde borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış suretiyle ihraç edilmesine, SPK'ya borçlanma aracı ihraç belgesi onayı başvurusunda bulunulmasına karar verilmiştir .
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880745
BIST
15:431.179
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 13,11
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.181
En Düşük
1.169
15:437,8607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0043
|Açılış
|: 7,8830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
15:439,2880
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0059
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
15:43486,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,68
|Açılış
|: 486,98
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler15:43
|DAGHL
|12,10
|2.366.542
|% 10,00
|
|KENT
|321,20
|6.836.990
|% 10,00
|
|RALYH
|5,94
|8.606.718
|% 10,00
|
|ALMAD
|2,53
|5.021.063
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,84
|3.830.507
|% 10,00
|
|TKURU
|445,70
|1.596.497
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|607.561
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|1.322.897
|% -10,00
|
|EMNIS
|57,20
|64.750
|% -9,99
|
|ISATR
|305.000,00
|305.000
|% -9,97
|
|PETKM
|4,70
|1.531.350.180
|% 1,95
|
|ZOREN
|2,91
|928.075.221
|% 5,43
|
|SISE
|6,94
|752.351.178
|% 0,43
|
|GARAN
|7,15
|633.494.659
|% 0,70
|
|ISFIN
|4,09
|595.497.523
|% 3,54
|
|PETKM
|4,70
|1.531.350.180
|% 1,95
|
|ZOREN
|2,91
|928.075.221
|% 5,43
|
|EKGYO
|1,85
|467.703.041
|% 2,78
|
|TSKB
|1,14
|187.806.022
|% 1,79
|
|ISFIN
|4,09
|595.497.523
|% 3,54
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8572
|7,8607
|% 0,05
|
|Euro
|9,2813
|9,2880
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,2139
|10,2651
|% -0,05
|
|Frank
|8,6021
|8,6539
|% 0,05
|
|Riyal
|2,0896
|2,1001
|% 0,07
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-2,87
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.210
|3.290
|-2,06
|
|Yarım
|1.552
|1.591
|-1,00
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,01
|
|B. Petrol
|42,28
|42,28
|-0,57
|