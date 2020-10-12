***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12/10/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNurol Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 12/10/2020 tarihli toplantısında alınan 2036 sayılı karar ile 1,200.000.000.-(Bir Milyar İki Yüz Milyon Türk Lirası )'TL'ye kadar nominal değerde borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış suretiyle ihraç edilmesine, SPK'ya borçlanma aracı ihraç belgesi onayı başvurusunda bulunulmasına karar verilmiştir .http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880745BIST