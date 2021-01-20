***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20/01/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNurol Yatırım Bankası A.Ş. Otosor Varlık Finansman Fonu kuruluşu eki.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903430BIST