***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
20.01.2021 10:59
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/01/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Otosor Varlık Finansman Fonu kuruluşu eki.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903430
BIST
11:041.553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -11,91
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.553
11:047,4553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0094
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4815
En Düşük
7,4269
11:049,0561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0885
En Düşük
9,0308
11:04444,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,71
|Açılış
|: 444,40
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
444,96
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler11:04
|INTEM
|66,55
|9.387.134
|% 10,00
|
|KSTUR
|220,00
|173.800
|% 10,00
|
|MERIT
|158,50
|1.757.607
|% 9,99
|
|UFUK
|19,96
|449.659
|% 9,97
|
|COSMO
|15,12
|731.112
|% 9,96
|
|UZERB
|78,40
|124.499
|% -9,99
|
|PSDTC
|37,04
|10.974.555
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|10.974.555
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|10.974.555
|% -9,97
|
|PSDTC
|37,04
|10.974.555
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,89
|459.534.378
|% 1,30
|
|KARSN
|4,27
|404.259.514
|% 3,64
|
|SISE
|7,94
|372.118.690
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,12
|341.781.780
|% 0,28
|
|MGROS
|47,96
|329.906.330
|% 2,70
|
|TSKB
|1,92
|265.515.264
|% 2,13
|
|DOHOL
|3,89
|459.534.378
|% 1,30
|
|KARSN
|4,27
|404.259.514
|% 3,64
|
|YYAPI
|2,71
|211.624.271
|% -3,56
|
|SKBNK
|1,58
|112.683.208
|% -0,63
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4480
|7,4553
|% -0,13
|
|Euro
|9,0479
|9,0561
|% -0,01
|
|Sterlin
|10,1544
|10,2053
|% 0,08
|
|Frank
|8,3621
|8,4125
|% -0,06
|
|Riyal
|1,9802
|1,9902
|% -0,19
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|15,36
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,48
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.911
|2.984
|-14,96
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|-7,23
|
|Çeyrek
|706
|722
|-3,62
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,55
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|56,26
|56,26
|0,36
|