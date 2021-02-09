***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
09.02.2021 14:36
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/02/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. tarafından , Sermaye Piyasası Kurulu'na , 75.000.0000 TL ye kadar Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı ihracı limit başvurusu yapılmasına ilişikin 09.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908579
BIST
15:131.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 14,89
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.552
En Düşük
1.536
15:137,0856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0124
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
15:138,5804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0481
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
15:13419,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,52
|Açılış
|: 419,97
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler15:11
|ERBOS
|60,50
|129.696.993
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|1.017.671
|% 10,00
|
|JANTS
|607,50
|78.497.081
|% 9,99
|
|DITAS
|47,14
|40.474.530
|% 9,99
|
|SEKUR
|41,40
|21.749.865
|% 9,99
|
|TACTR
|38,00
|2.520.282
|% -9,74
|
|ROYAL
|3,70
|914.426
|% -9,54
|
|CASA
|145,20
|223.504
|% -9,25
|
|ISKUR
|384.000,00
|384.000
|% -9,00
|
|ORMA
|22,20
|630.816
|% -8,49
|
|KOZAL
|143,50
|2.645.053.084
|% 6,77
|
|GARAN
|10,25
|1.916.501.087
|% 4,17
|
|EKGYO
|2,60
|1.821.047.105
|% -3,35
|
|PETKM
|5,35
|1.207.679.066
|% 3,08
|
|SISE
|7,77
|1.186.787.621
|% 1,97
|
|EKGYO
|2,60
|1.821.047.105
|% -3,35
|
|TSKB
|1,82
|502.216.990
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,98
|804.973.930
|% 2,05
|
|DOHOL
|3,56
|865.202.468
|% -2,73
|
|PETKM
|5,35
|1.207.679.066
|% 3,08
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0809
|7,0856
|% 0,18
|
|Euro
|8,5757
|8,5804
|% 0,56
|
|Sterlin
|9,7332
|9,7820
|% 0,38
|
|Frank
|7,8994
|7,9469
|% 0,71
|
|Riyal
|1,8840
|1,8935
|% 0,15
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|12,91
|
|Altın Gr.
|420
|420
|3,73
|
|Cumhuriyet
|2.795
|2.837
|17,00
|
|Tam
|2.780
|2.851
|16,39
|
|Yarım
|1.344
|1.379
|7,93
|
|Çeyrek
|674
|689
|3,96
|
|Gümüş.Ons
|27,57
|27,60
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,09
|
|B. Petrol
|60,55
|60,55
|-0,15
|
Seans Raporu
15:11
daha fazla
-
15:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 93 artarak (% 1.41 ) 1, 648
-
15:20XU100
Endeks 1, 549 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 95 üstünde . İşlem hacmi 24, 892.00 milyon TL de
-
15:17KONTR
Yüzde 8.73 oranında artışla 70.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 558, 261 adet işlem
-
15:15XU100
Endeks 1, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1 üstünde . İşlem hacmi 24, 576.00 milyon TL de
-
15:15VAKBN
Yüzde 4.32 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 165, 292 adet işlem