***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09/02/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. tarafından , Sermaye Piyasası Kurulu'na , 75.000.0000 TL ye kadar Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı ihracı limit başvurusu yapılmasına ilişikin 09.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908579BIST