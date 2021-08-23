***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
23.08.2021 09:36
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/08/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. nin Nurol Varlık Kiralama A.Ş. nin kira sertifikası ihracında Fon Kullanıcısı olarak yer alması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959932
BIST
12:231.460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 14,92
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.461
En Düşük
1.454
12:238,4683
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0163
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4467
12:239,9327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0069
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
12:23486,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,74
|Açılış
|: 486,75
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
488,48
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler12:22
|AYCES
|57,25
|2.078.910
|% 9,99
|
|BASGZ
|24,68
|148.770.172
|% 9,98
|
|AGYO
|4,97
|30.899.932
|% 9,96
|
|VESBE
|51,70
|152.835.095
|% 9,95
|
|GESAN
|22,60
|4.529.808
|% 9,92
|
|PENTA
|86,40
|7.180.410
|% -9,95
|
|UFUK
|20,12
|216.310
|% -9,78
|
|UMPAS
|1,10
|53.565
|% -9,09
|
|MMCAS
|5,22
|101.790
|% -7,61
|
|UZERB
|32,12
|20.878
|% -5,42
|
|BRLSM
|11,00
|545.461.272
|% 9,89
|
|GARAN
|9,49
|475.281.328
|% 1,28
|
|SISE
|8,87
|473.716.197
|% 1,95
|
|SASA
|28,74
|335.221.673
|% 3,01
|
|THYAO
|12,46
|318.931.489
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,72
|311.623.072
|% 2,33
|
|SISE
|8,87
|473.716.197
|% 1,95
|
|GARAN
|9,49
|475.281.328
|% 1,28
|
|BRLSM
|11,00
|545.461.272
|% 9,89
|
|PETKM
|6,03
|250.945.881
|% 1,34
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4646
|8,4661
|% -0,22
|
|Euro
|9,9254
|9,9324
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,5207
|11,5785
|% -0,02
|
|Frank
|9,2095
|9,2649
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2492
|2,2604
|% -0,29
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|7,26
|
|Altın Gr.
|486
|487
|0,50
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.276
|-1,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|-0,52
|
|Yarım
|1.552
|1.593
|-0,25
|
|Çeyrek
|779
|796
|-0,13
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,45
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,09
|
|B. Petrol
|66,92
|66,92
|2,17
|