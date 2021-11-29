***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29/11/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNurol Yatırım Bankası AŞ'nin 2.000.000.000 TL tavana kadar Borçlanma Aracı İhraç Limit Belgesi onayı için SPK'ya başvurusuna ilişkin alınan 29/11/2021 tarih ve 2356 sayılı YK kararı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980109BIST