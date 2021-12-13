***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29/11/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29/11/2021 tarihinde KAP açıklaması yapılan 29/11/2021 tarih ve 2356 sayılı Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı'nın noter onayı alınmış hali KAP açıklaması ile güncellenmiştir ve noter onaylı karar ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982877BIST