***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
23.05.2022 18:18
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Yatırım Bankası A.Ş. tarafından Varlık Finansmanı Kuruluşu için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvurulmasına karar verilmiştir. İlgili karar noter onaylı olarak ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031878
BIST
18:052.381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 8,55
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
18:0515,7978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0750
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,6897
18:0516,8754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0743
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7440
18:05939,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -3,54
|Açılış
|: 939,02
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
935,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|72,60
|19.386.502
|% 10,00
|
|MZHLD
|47,52
|7.130.308
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,34
|91.877.758
|% 9,98
|
|INTEM
|61,35
|23.637.243
|% 9,95
|
|DERHL
|6,77
|17.591.882
|% 9,90
|
|MEPET
|4,50
|34.391.702
|% -10,00
|
|SELVA
|10,20
|27.602.043
|% -8,52
|
|ORCAY
|18,21
|133.574.598
|% -7,61
|
|OZRDN
|9,25
|2.592.913
|% -7,50
|
|UFUK
|35,90
|1.264.052
|% -7,24
|
|GARAN
|15,17
|4.206.225.852
|% -6,65
|
|THYAO
|42,96
|3.592.256.815
|% 0,23
|
|ASELS
|23,60
|2.295.045.529
|% 3,60
|
|PETKM
|9,13
|2.259.207.997
|% -1,19
|
|SISE
|19,35
|2.088.811.939
|% -0,36
|
|SKBNK
|1,27
|565.770.086
|% 5,83
|
|YKBNK
|4,40
|1.329.394.327
|% 1,62
|
|GARAN
|15,17
|4.206.225.852
|% -6,65
|
|PETKM
|9,13
|2.259.207.997
|% -1,19
|
|KARSN
|5,75
|1.372.514.574
|% 2,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7510
|15,7978
|% -0,47
|
|Euro
|16,8282
|16,8754
|% 0,44
|
|Sterlin
|19,7528
|19,8519
|% -0,07
|
|Frank
|16,2448
|16,3426
|% 0,16
|
|Riyal
|4,1872
|4,2082
|% -0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|6,86
|
|Altın Gr.
|939
|939
|-3,06
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,87
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|-0,02
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 82 kaybederek (% -0.03 ) 2, 631
-
17:59XU100
Endeks 2, 370 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 33, 960.00 milyon TL de
-
17:59GLBMD
Yüzde -5.44 oranında düşüşle 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 497, 230 adet işlem
-
17:58NUGYO
Yüzde 6.29 oranında artışla 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 494, 775 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 2, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 33, 564.00 milyon TL de