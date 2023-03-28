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***NRBNK* *NYB* *NURVK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

28.03.2023 15:36
***NRBNK* *NYB* *NURVK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***NRBNK******NYB******NURVK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracında Fon Kullanıcısı Olarak Yer Alınması Hakkında Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler NURVK

Yetkili Organ Karar Tarihi 28.03.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10. Maddesinin 3. Fıkrası çerçevesinde, Nurol Varlık Kiralama A.Ş.'nin "İhraççı" olarak yer alacağı, izahnamenin ilk yayımlandığı ve/veya ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara, 1.000.000.000.-TL (Bir Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak satılmak üzere yurt içinde gerçekleştirilecek olan kira sertifikaları ihraç işleminde "Fon Kullanıcısı" olarak yer alınmasına karar verilmiştir. Sürece ilişkin belgelerin tamamlanmasını müteakip SPK başvurusu gerçekleştirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128518


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