***NRBNK* *NYB* *NURVK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
28.03.2023 15:36
***NRBNK******NYB******NURVK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracında Fon Kullanıcısı Olarak Yer Alınması Hakkında Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler NURVK
Yetkili Organ Karar Tarihi 28.03.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10. Maddesinin 3. Fıkrası çerçevesinde, Nurol Varlık Kiralama A.Ş.'nin "İhraççı" olarak yer alacağı, izahnamenin ilk yayımlandığı ve/veya ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara, 1.000.000.000.-TL (Bir Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak satılmak üzere yurt içinde gerçekleştirilecek olan kira sertifikaları ihraç işleminde "Fon Kullanıcısı" olarak yer alınmasına karar verilmiştir. Sürece ilişkin belgelerin tamamlanmasını müteakip SPK başvurusu gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128518
BIST
17:594.811
En Yüksek
|Değişim
|: -3,73%
|| -186,35
|Açılış
|: 5.004
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|Önceki Kapanış
|: 4.998
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5.005
En Düşük
4.811
17:5919,1133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
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|Açılış
|: 19,4300
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|Önceki Kapanış
|: 19,3850
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En Düşük
19,0703
17:5920,7429
En Yüksek
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|: 0,60%
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|Açılış
|: 21,0250
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|Önceki Kapanış
|: 20,9000
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20,8449
En Düşük
20,5380
17:591.209,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 8,22
|Açılış
|: 1.208,58
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|Önceki Kapanış
|: 1.200,78
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1.214,80
En Düşük
1.197,61
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TDGYO
|11,33
|6.335.218
|% 10,00
|
|LUKSK
|82,05
|27.142.209
|% 9,99
|
|EKSUN
|65,00
|1.909.310
|% 9,98
|
|AVHOL
|20,72
|37.274.615
|% 9,98
|
|KRGYO
|11,57
|21.077.030
|% 9,98
|
|ALFAS
|345,60
|610.698.163
|% -10,00
|
|METUR
|4,68
|17.140.992
|% -10,00
|
|CANTE
|47,34
|239.268.570
|% -10,00
|
|EMKEL
|9,02
|48.707.118
|% -9,98
|
|KRSTL
|9,39
|93.507.687
|% -9,97
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ASTOR
|54,65
|4.459.742.031
|% -9,97
|
|EREGL
|35,80
|2.927.388.678
|% -4,23
|
|THYAO
|119,40
|2.886.203.790
|% -4,71
|
|ISCTR
|13,00
|2.768.805.334
|% -4,55
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ISCTR
|13,00
|2.768.805.334
|% -4,55
|
|EKGYO
|6,37
|1.099.609.838
|% -7,41
|
|YKBNK
|9,80
|1.494.138.038
|% -3,45
|
|IZMDC
|6,50
|800.938.278
|% 0,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1089
|19,1133
|% 0,14
|
|Euro
|20,7288
|20,7429
|% 0,60
|
|Sterlin
|23,5218
|23,6398
|% 0,58
|
|Frank
|20,7030
|20,8277
|% -0,30
|
|Riyal
|5,0736
|5,0990
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.967
|9,92
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.209
|7,80
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.300
|75,00
|
|Tam
|8.188
|8.285
|44,00
|
|Yarım
|4.014
|4.054
|21,00
|
|Çeyrek
|2.007
|2.027
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|0,11
|
|B. Petrol
|78,42
|78,42
|0,66
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -173, 24 kaybederek (% -3.16 ) 5, 313
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17:59XU100
Endeks 4, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 22 altında . İşlem hacmi 49, 439.00 milyon TL de
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Yüzde -6.32 oranında düşüşle 23.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 115, 395 adet işlem
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17:58METUR
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 976, 300 adet işlem
-
17:57ANHYT
Yüzde -10.79 oranında düşüşle 16.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 265, 983 adet işlem