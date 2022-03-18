***NRBNK* *QNBFB* *HUZFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
18.03.2022 17:55
***NRBNK******QNBFB******HUZFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [HUZFA, QNBFB, NRBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Huzur Faktoring A.Ş. HUZFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHZRF62217 12.400.000 18.03.2022 16.06.2022 22.03.2022
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK62252 257.700.000 18.03.2022 10.06.2022 22.03.2022
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL62222 100.000.000 18.03.2022 23.06.2022 22.03.2022
İlgili Şirketler [HUZFA, QNBFB, NRBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011411
BIST
17:432.137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,62
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.133
17:4314,7915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0897
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8245
En Düşük
14,6600
17:4316,3233
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0022
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2537
17:43919,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,52
|Açılış
|: 919,71
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
924,63
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler17:43
|PENTA
|381,10
|43.219.232
|% 9,99
|
|IDEAS
|19,23
|13.956.445
|% 9,95
|
|SANEL
|7,23
|6.785.211
|% 9,88
|
|AVTUR
|2,36
|4.878.355
|% 9,77
|
|EUHOL
|3,28
|65.494.739
|% 9,70
|
|ORCAY
|18,72
|177.524.366
|% -10,00
|
|PKENT
|354,00
|47.945.085
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|38.484.859
|% -9,72
|
|OYLUM
|4,74
|5.457.911
|% -5,77
|
|GARFA
|12,50
|3.059.826
|% -3,99
|
|THYAO
|27,80
|2.611.799.472
|% -0,22
|
|EREGL
|36,12
|1.804.650.555
|% 1,01
|
|KRDMD
|14,86
|1.653.824.126
|% -0,87
|
|PETKM
|8,67
|1.123.089.402
|% 2,48
|
|FROTO
|296,40
|867.817.331
|% -2,24
|
|DOHOL
|3,54
|600.141.960
|% 2,31
|
|KARSN
|4,36
|674.019.675
|% 4,56
|
|PETKM
|8,67
|1.123.089.402
|% 2,48
|
|YKBNK
|3,87
|468.306.631
|% -0,51
|
|ODAS
|1,62
|183.692.639
|% 1,89
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7762
|14,7915
|% 0,61
|
|Euro
|16,3046
|16,3233
|% -0,01
|
|Sterlin
|19,3702
|19,4673
|% 0,62
|
|Frank
|15,7350
|15,8298
|% 0,81
|
|Riyal
|3,9274
|3,9471
|% 0,65
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-5,29
|
|Altın Gr.
|919
|919
|1,69
|
|Cumhuriyet
|6.074
|6.166
|-11,00
|
|Tam
|6.047
|6.199
|-10,57
|
|Yarım
|2.923
|2.999
|-5,11
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|-2,55
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|-0,06
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,33
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 04 kaybederek (% -0.17 ) 2, 395
-
17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi DOHOL, KARSN, TRKCM
-
17:57ANGEN
Yüzde 5.50 oranında artışla 25.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 007, 996 adet işlem
-
17:55CRDFA
Yüzde 4.04 oranında artışla 2.06 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 135, 467 adet işlem
-
17:54KONTR
Yüzde 8.89 oranında artışla 139.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 392, 754 adet işlem