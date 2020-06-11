***NRBNK* *VAKVK* *GARAN* *TCRYT* *KOCTS* *KFKTF* *ZOREN* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***NRBNK******VAKVK******GARAN******TCRYT******KOCTS******KFKTF******ZOREN******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, GARAN, KFKTF, KOCTS, NRBNK, TCRYT, VAKVK, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK62085 FİNANSMAN BONOSU 11/06/2020 İtfaAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK62093 FİNANSMAN BONOSU 11/06/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019R7 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 11/06/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019R7 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 11/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019W7 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 11/06/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019W7 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 11/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN62034 FİNANSMAN BONOSU 11/06/2020 İtfaKOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. KFKTF TRSKFTF62113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. KOCTS TRSKCTY62012 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/06/2020 İtfaKOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. KOCTS TRSKCTY62012 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL62040 FİNANSMAN BONOSU 11/06/2020 İtfaTACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD62019 FİNANSMAN BONOSU 11/06/2020 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK62030 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11/06/2020 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK62030 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN62019 FİNANSMAN BONOSU 11/06/2020 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN62019 FİNANSMAN BONOSU 11/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN62027 FİNANSMAN BONOSU 11/06/2020 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN62035 FİNANSMAN BONOSU 11/06/2020 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNA2035 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/06/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850705BIST