***NRBNK* *VAKVK* *GARAN* *TCRYT* *KOCTS* *KFKTF* *ZOREN* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
11.06.2020 17:25
***NRBNK******VAKVK******GARAN******TCRYT******KOCTS******KFKTF******ZOREN******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, GARAN, KFKTF, KOCTS, NRBNK, TCRYT, VAKVK, ZOREN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK62085 FİNANSMAN BONOSU 11/06/2020 İtfa
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK62093 FİNANSMAN BONOSU 11/06/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019R7 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 11/06/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019R7 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 11/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019W7 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 11/06/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019W7 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 11/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN62034 FİNANSMAN BONOSU 11/06/2020 İtfa
KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. KFKTF TRSKFTF62113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. KOCTS TRSKCTY62012 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/06/2020 İtfa
KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. KOCTS TRSKCTY62012 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL62040 FİNANSMAN BONOSU 11/06/2020 İtfa
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD62019 FİNANSMAN BONOSU 11/06/2020 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK62030 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11/06/2020 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK62030 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN62019 FİNANSMAN BONOSU 11/06/2020 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN62019 FİNANSMAN BONOSU 11/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN62027 FİNANSMAN BONOSU 11/06/2020 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN62035 FİNANSMAN BONOSU 11/06/2020 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNA2035 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/06/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850705
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