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***NRBNK* *YKYAT* *HALKB* *ZORLF* *VAKVK* *USAK* *FBBNK* *HALKF* *DENIZ* *KTKVK* *BRKVY* *SKYMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım

13.05.2020 17:24
GÜNCEL HABERLER


Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler BRKVY, DENIZ, FBBNK, HALKF, KTKVK, NRBNK, SKYMD, HALKB, USAK, VAKVK, YKYAT, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS52011 FİNANSMAN BONOSU 13/05/2020 İtfa
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS52011 FİNANSMAN BONOSU 13/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK82010 FİNANSMAN BONOSU 13/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK82028 FİNANSMAN BONOSU 13/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
FİBABANKA A.Ş. FBBNK TRFFIBA52023 FİNANSMAN BONOSU 13/05/2020 İtfa
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. HALKF TRFHLFK52015 FİNANSMAN BONOSU 13/05/2020 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK52014 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/05/2020 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK52014 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL52025 FİNANSMAN BONOSU 13/05/2020 İtfa
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD52015 FİNANSMAN BONOSU 13/05/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL12110 FİNANSMAN BONOSU 13/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. USAK TRSUSAKK2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK52015 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/05/2020 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK52015 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK52023 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/05/2020 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK52023 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM52027 FİNANSMAN BONOSU 13/05/2020 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF72014 FİNANSMAN BONOSU 13/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT061124T11 DEVLET TAHVİLİ 13/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT081123T10 DEVLET TAHVİLİ 13/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT111120T18 DEVLET TAHVİLİ 13/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT130520T14 DEVLET TAHVİLİ 13/05/2020 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844749


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IZTAR 8,36 1.096.297 % 10,00  
IDEAS 4,29 890.282 % 10,00  
TKURU 19,36 150.931 % 10,00  
RODRG 2,53 908.453 % 10,00  
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Sterlin 8,5136 8,5563 % -0,46  
Frank 7,1718 7,2150 % -0,24  
Riyal 1,8514 1,8607 % -0,30  
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