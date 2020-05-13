***NRBNK* *YKYAT* *HALKB* *ZORLF* *VAKVK* *USAK* *FBBNK* *HALKF* *DENIZ* *KTKVK* *BRKVY* *SKYMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım









Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler BRKVY, DENIZ, FBBNK, HALKF, KTKVK, NRBNK, SKYMD, HALKB, USAK, VAKVK, YKYAT, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüBİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS52011 FİNANSMAN BONOSU 13/05/2020 İtfaBİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS52011 FİNANSMAN BONOSU 13/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK82010 FİNANSMAN BONOSU 13/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK82028 FİNANSMAN BONOSU 13/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeFİBABANKA A.Ş. FBBNK TRFFIBA52023 FİNANSMAN BONOSU 13/05/2020 İtfaHALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. HALKF TRFHLFK52015 FİNANSMAN BONOSU 13/05/2020 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK52014 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/05/2020 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK52014 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL52025 FİNANSMAN BONOSU 13/05/2020 İtfaŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD52015 FİNANSMAN BONOSU 13/05/2020 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL12110 FİNANSMAN BONOSU 13/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeUŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. USAK TRSUSAKK2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK52015 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/05/2020 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK52015 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK52023 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/05/2020 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK52023 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM52027 FİNANSMAN BONOSU 13/05/2020 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF72014 FİNANSMAN BONOSU 13/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT061124T11 DEVLET TAHVİLİ 13/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT081123T10 DEVLET TAHVİLİ 13/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT111120T18 DEVLET TAHVİLİ 13/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT130520T14 DEVLET TAHVİLİ 13/05/2020 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844749BIST