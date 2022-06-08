***NRBNK* *YKYAT* *HSBCB* *SMRFA* *BRKVY* *INFO* *YKFKT* *LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
08.06.2022 17:53
***NRBNK******YKYAT******HSBCB******SMRFA******BRKVY******INFO******YKFKT******LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [YKFKT, YKYAT, LIDFA, BRKVY, INFO, NRBNK, SMRFA, HSBCB]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Yapı Kredi Faktoring A.Ş. YKFKT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYAKF92217 125.180.000 07.06.2022 05.09.2022 10.06.2022
- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YKYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKYM92213 284.530.000 08.06.2022 07.09.2022 10.06.2022
- Lider Faktoring A.Ş. LIDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFLDFK92226 15.900.000 08.06.2022 07.09.2022 10.06.2022
- Birikim Varlık Yönetim A.Ş. BRKVY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFBVYS92215 17.000.000 08.06.2022 07.09.2022 10.06.2022
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. INFO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFINFM92219 100.000.000 08.06.2022 09.09.2022 10.06.2022
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL92229 100.000.000 08.06.2022 13.09.2022 10.06.2022
- Sümer Faktoring A.Ş. SMRFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUMF92221 10.919.300 08.06.2022 29.09.2022 10.06.2022
- HSBC Bank A.Ş. HSBCB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHSBC92210 112.840.000 08.06.2022 07.09.2022 10.06.2022
İlgili Şirketler [YKFKT, YKYAT, LIDFA, BRKVY, INFO, NRBNK, SMRFA, HSBCB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036049
BIST