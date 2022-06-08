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***NRBNK* *YKYAT* *HSBCB* *SMRFA* *BRKVY* *INFO* *YKFKT* *LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

08.06.2022 17:53
***NRBNK* *YKYAT* *HSBCB* *SMRFA* *BRKVY* *INFO* *YKFKT* *LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının


***NRBNK******YKYAT******HSBCB******SMRFA******BRKVY******INFO******YKFKT******LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [YKFKT, YKYAT, LIDFA, BRKVY, INFO, NRBNK, SMRFA, HSBCB]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Yapı Kredi Faktoring A.Ş. YKFKT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYAKF92217 125.180.000 07.06.2022 05.09.2022 10.06.2022
- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YKYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKYM92213 284.530.000 08.06.2022 07.09.2022 10.06.2022
- Lider Faktoring A.Ş. LIDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFLDFK92226 15.900.000 08.06.2022 07.09.2022 10.06.2022
- Birikim Varlık Yönetim A.Ş. BRKVY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFBVYS92215 17.000.000 08.06.2022 07.09.2022 10.06.2022
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. INFO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFINFM92219 100.000.000 08.06.2022 09.09.2022 10.06.2022
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL92229 100.000.000 08.06.2022 13.09.2022 10.06.2022
- Sümer Faktoring A.Ş. SMRFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUMF92221 10.919.300 08.06.2022 29.09.2022 10.06.2022
- HSBC Bank A.Ş. HSBCB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHSBC92210 112.840.000 08.06.2022 07.09.2022 10.06.2022


İlgili Şirketler [YKFKT, YKYAT, LIDFA, BRKVY, INFO, NRBNK, SMRFA, HSBCB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036049


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 46,70 2.104.538 % 9,99  
ACSEL 55,35 22.874.772 % 9,93  
EMKEL 2,61 27.200.504 % 9,66  
ULUUN 22,30 605.744.048 % 8,25  
FONET 11,89 95.728.443 % 7,50  
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Dolar 17,0623 17,0640 % 1,85  
Euro 18,2999 18,4036 % 2,39  
Sterlin 21,3645 21,4717 % 1,60  
Frank 17,4342 17,5392 % 1,62  
Riyal 4,5391 4,5618 % 1,93  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.855 1.855 2,77  
Altın Gr. 1.021 1.021 22,97  
Cumhuriyet 6.815 6.918 166,00  
Tam 6.786 6.957 172,91  
Yarım 3.280 3.365 83,64  
Çeyrek 1.645 1.683 41,82  
Gümüş.Ons 22,11 22,14 -0,10  
Gümüş Gr. 12,16 12,17 0,18  
B. Petrol 123 123 2,76  
Seans Raporu 18:05
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