***NRBNK* *ZKBVK* *TEBNK* *SKBNK* *HLVKS* *AKFEN* *SMRVA* *SEKFA* *TCRYT* *BRKVY* *MPARK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları
18.11.2020 17:34
***NRBNK******ZKBVK******TEBNK******SKBNK******HLVKS******AKFEN******SMRVA******SEKFA******TCRYT******BRKVY******MPARK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKFEN, BRKVY, HLVKS, MPARK, NRBNK, SEKFA, SKBNK, SMRVA, TCRYT, TEBNK, ZKBVK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKFEN HOLDİNG A.Ş. AKFEN TRSAKFHK2111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS32112 FİNANSMAN BONOSU 18/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAK2035 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/11/2020 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAK2035 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. MPARK TRFMLPCA2017 FİNANSMAN BONOSU 18/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURLK2036 FİNANSMAN BONOSU 18/11/2020 İtfa
ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFHK2017 FİNANSMAN BONOSU 18/11/2020 İtfa
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBK52818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 18/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 18/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA TRFSUVY52110 FİNANSMAN BONOSU 18/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMDK2011 FİNANSMAN BONOSU 18/11/2020 İtfa
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK42130 FİNANSMAN BONOSU 18/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVKK2023 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/11/2020 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVKK2023 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT190521T17 DEVLET TAHVİLİ 18/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889098
BIST