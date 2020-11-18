***NRBNK* *ZKBVK* *TEBNK* *SKBNK* *HLVKS* *AKFEN* *SMRVA* *SEKFA* *TCRYT* *BRKVY* *MPARK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları









***NRBNK******ZKBVK******TEBNK******SKBNK******HLVKS******AKFEN******SMRVA******SEKFA******TCRYT******BRKVY******MPARK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKFEN, BRKVY, HLVKS, MPARK, NRBNK, SEKFA, SKBNK, SMRVA, TCRYT, TEBNK, ZKBVKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKFEN HOLDİNG A.Ş. AKFEN TRSAKFHK2111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS32112 FİNANSMAN BONOSU 18/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAK2035 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/11/2020 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAK2035 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeMLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. MPARK TRFMLPCA2017 FİNANSMAN BONOSU 18/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURLK2036 FİNANSMAN BONOSU 18/11/2020 İtfaŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFHK2017 FİNANSMAN BONOSU 18/11/2020 İtfaŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBK52818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 18/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 18/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeSÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA TRFSUVY52110 FİNANSMAN BONOSU 18/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMDK2011 FİNANSMAN BONOSU 18/11/2020 İtfaTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK42130 FİNANSMAN BONOSU 18/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVKK2023 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/11/2020 İtfaZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVKK2023 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT190521T17 DEVLET TAHVİLİ 18/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889098BIST