***NRBNK* *ZORLF* *HLVKS* *MBFTR* *VAKFA* *GARFA* *EKTVK* *QNBFL* *CAGFA* *KORTS* *YKYAT* *DNFIN* *KTKVK* *DENFA* *INFO* *SKYMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU
01.12.2021 17:21
***NRBNK******ZORLF******HLVKS******MBFTR******VAKFA******GARFA******EKTVK******QNBFL******CAGFA******KORTS******YKYAT******DNFIN******KTKVK******DENFA******INFO******SKYMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler CAGFA, DENFA, DNFIN, EKTVK, GARFA, HLVKS, INFO, KORTS, KTKVK, MBFTR, NRBNK, QNBFL, SKYMD, VAKFA, YKYAT, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. CAGFA TRFCGDFA2116 FİNANSMAN BONOSU 1.12.2021 İtfa
DENİZ FAKTORİNG A.Ş. DENFA TRFDZFK22223 FİNANSMAN BONOSU 1.12.2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK32210 FİNANSMAN BONOSU 1.12.2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSA2113 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 1.12.2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSA2113 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 1.12.2021 Kupon\Getiri Ödeme
ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERYAP TRSERYPK2224 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 1.12.2021 Kupon\Getiri Ödeme
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. GARFA TRFGRFAA2112 FİNANSMAN BONOSU 1.12.2021 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAA2128 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 1.12.2021 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAA2128 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 1.12.2021 Kupon\Getiri Ödeme
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO TRFINFMA2110 FİNANSMAN BONOSU 1.12.2021 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT32212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 1.12.2021 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKA2114 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 1.12.2021 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKA2114 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 1.12.2021 Kupon\Getiri Ödeme
MERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. MBFTR TRFMCBFA2110 FİNANSMAN BONOSU 1.12.2021 İtfa
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURLA2111 FİNANSMAN BONOSU 1.12.2021 İtfa
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKRA2111 FİNANSMAN BONOSU 1.12.2021 İtfa
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMDA2113 FİNANSMAN BONOSU 1.12.2021 İtfa
VAKIF FAKTORİNG A.Ş. VAKFA TRFVFASA2112 FİNANSMAN BONOSU 1.12.2021 İtfa
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYMA2110 FİNANSMAN BONOSU 1.12.2021 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF12218 FİNANSMAN BONOSU 1.12.2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980520
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