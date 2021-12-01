***NRBNK* *ZORLF* *HLVKS* *MBFTR* *VAKFA* *GARFA* *EKTVK* *QNBFL* *CAGFA* *KORTS* *YKYAT* *DNFIN* *KTKVK* *DENFA* *INFO* *SKYMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU









***NRBNK******ZORLF******HLVKS******MBFTR******VAKFA******GARFA******EKTVK******QNBFL******CAGFA******KORTS******YKYAT******DNFIN******KTKVK******DENFA******INFO******SKYMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler CAGFA, DENFA, DNFIN, EKTVK, GARFA, HLVKS, INFO, KORTS, KTKVK, MBFTR, NRBNK, QNBFL, SKYMD, VAKFA, YKYAT, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. CAGFA TRFCGDFA2116 FİNANSMAN BONOSU 1.12.2021 İtfaDENİZ FAKTORİNG A.Ş. DENFA TRFDZFK22223 FİNANSMAN BONOSU 1.12.2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK32210 FİNANSMAN BONOSU 1.12.2021 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSA2113 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 1.12.2021 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSA2113 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 1.12.2021 Kupon\Getiri ÖdemeERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERYAP TRSERYPK2224 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 1.12.2021 Kupon\Getiri ÖdemeGARANTİ FAKTORİNG A.Ş. GARFA TRFGRFAA2112 FİNANSMAN BONOSU 1.12.2021 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAA2128 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 1.12.2021 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAA2128 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 1.12.2021 Kupon\Getiri ÖdemeİNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO TRFINFMA2110 FİNANSMAN BONOSU 1.12.2021 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT32212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 1.12.2021 Kupon\Getiri ÖdemeKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKA2114 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 1.12.2021 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKA2114 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 1.12.2021 Kupon\Getiri ÖdemeMERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. MBFTR TRFMCBFA2110 FİNANSMAN BONOSU 1.12.2021 İtfaNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURLA2111 FİNANSMAN BONOSU 1.12.2021 İtfaQNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKRA2111 FİNANSMAN BONOSU 1.12.2021 İtfaŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMDA2113 FİNANSMAN BONOSU 1.12.2021 İtfaVAKIF FAKTORİNG A.Ş. VAKFA TRFVFASA2112 FİNANSMAN BONOSU 1.12.2021 İtfaYAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYMA2110 FİNANSMAN BONOSU 1.12.2021 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF12218 FİNANSMAN BONOSU 1.12.2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980520BIST