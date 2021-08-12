***NRBNK* *ZORLF* *TCRYT* *NURVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***NRBNK******ZORLF******TCRYT******NURVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler NRBNK, NURVK, TCRYT, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL82113 FİNANSMAN BONOSU 12/08/2021 İtfaNUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA82114 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/08/2021 İtfaNUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA82114 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/08/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD82124 FİNANSMAN BONOSU 12/08/2021 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFA2113 FİNANSMAN BONOSU 12/08/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957610BIST