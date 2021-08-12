***NRBNK* *ZORLF* *TCRYT* *NURVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme
12.08.2021 17:15
***NRBNK******ZORLF******TCRYT******NURVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler NRBNK, NURVK, TCRYT, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL82113 FİNANSMAN BONOSU 12/08/2021 İtfa
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA82114 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/08/2021 İtfa
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA82114 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/08/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD82124 FİNANSMAN BONOSU 12/08/2021 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFA2113 FİNANSMAN BONOSU 12/08/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957610
BIST
18:051.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
18:058,5277
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0131
|Açılış
|: 8,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
18:0510,0773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0140
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,1075
En Düşük
10,0035
18:05487,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,83
|Açılış
|: 487,30
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
488,30
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|16,94
|462.737
|% 10,00
|
|VKING
|7,60
|4.478.462
|% 9,99
|
|SUMAS
|81,00
|1.223.932
|% 9,98
|
|ISKPL
|41,70
|83.921.988
|% 9,97
|
|IZFAS
|6,20
|5.705.150
|% 9,93
|
|IDGYO
|2,95
|14.133.009
|% -9,79
|
|EDATA
|15,56
|14.594.978
|% -7,66
|
|YBTAS
|11.113,40
|55.951
|% -6,61
|
|MARKA
|5,20
|12.782.194
|% -6,47
|
|SNKRN
|27,98
|525.436
|% -5,73
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 3,08
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 3,21
|
|TUPRS
|100,60
|684.178.334
|% 2,34
|
|THYAO
|12,42
|544.852.925
|% -0,08
|
|YKBNK
|2,49
|366.653.534
|% -0,80
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 3,08
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 3,21
|
|TSKB
|1,32
|97.807.788
|% 1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5259
|8,5275
|% -0,16
|
|Euro
|10,0453
|10,1033
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,7886
|11,8477
|% 0,25
|
|Frank
|9,2747
|9,3306
|% 0,68
|
|Riyal
|2,2669
|2,2783
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|24,11
|
|Altın Gr.
|487
|487
|6,03
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|27,00
|
|Tam
|3.219
|3.302
|30,94
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,96
|
|Çeyrek
|780
|799
|7,48
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,76
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|0,14
|
|B. Petrol
|70,57
|70,57
|-0,74
|