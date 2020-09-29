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***NRHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması

29.09.2020 17:54
GÜNCEL HABERLER



***NRHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [NRHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Borsa Karar Tarihi
10/01/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
NUROL HOLDİNG A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Tahvil
ISIN Kodu
TRSNHOL92218
Nominal Değer (TL)
250.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
25/09/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
01/10/2020
Vadesi (Gün)
728
İtfa Tarihi
23/09/2022
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar

-




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877271


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Altın Gr. 476 476 3,61  
Cumhuriyet 3.153 3.201 44,00  
Tam 3.141 3.220 45,06  
Yarım 1.518 1.558 21,79  
Çeyrek 761 779 10,90  
Gümüş.Ons 23,82 23,85 0,17  
Gümüş Gr. 6,01 6,02 0,07  
B. Petrol 41,84 41,84 -1,03  
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