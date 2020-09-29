***NRHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
29.09.2020 17:54
***NRHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [NRHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
10/01/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
NUROL HOLDİNG A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Tahvil
ISIN Kodu
TRSNHOL92218
Nominal Değer (TL)
250.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
25/09/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
01/10/2020
Vadesi (Gün)
728
İtfa Tarihi
23/09/2022
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877271
BIST
17:501.123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,10
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.132
En Düşük
1.112
17:507,8503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0497
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8572
En Düşük
7,7765
17:509,2098
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1057
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2188
En Düşük
9,0696
17:50475,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,65
|Açılış
|: 475,91
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
477,40
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler17:50
|ISGSY
|10,12
|22.661.745
|% 10,00
|
|SEKUR
|13,09
|24.746.736
|% 10,00
|
|YAPRK
|53,35
|2.264.014
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.285.147
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|3.227.287
|% 10,00
|
|KENT
|240,10
|156.509
|% -32,37
|
|METUR
|8,57
|12.713.813
|% -9,98
|
|YONGA
|40,10
|5.380.979
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|11.366.467
|% -9,96
|
|CASA
|29,72
|665.264
|% -9,94
|
|SISE
|7,41
|4.459.610.944
|% -4,63
|
|GARAN
|6,91
|1.683.898.869
|% -1,14
|
|ASELS
|17,81
|1.179.585.746
|% 2,00
|
|KRDMD
|3,28
|1.056.460.204
|% 1,23
|
|TRKCM
|4,83
|646.158.020
|% -5,29
|
|SISE
|7,41
|4.459.610.944
|% -4,63
|
|KRDMD
|3,28
|1.056.460.204
|% 1,23
|
|CEMAS
|1,72
|471.749.166
|% 4,24
|
|GARAN
|6,91
|1.683.898.869
|% -1,14
|
|ODAS
|2,73
|628.880.911
|% 0,37
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8424
|7,8503
|% 0,64
|
|Euro
|9,1987
|9,2098
|% 1,16
|
|Sterlin
|10,0487
|10,0991
|% 0,62
|
|Frank
|8,4794
|8,5305
|% 0,83
|
|Riyal
|2,0840
|2,0945
|% 0,45
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|4,15
|
|Altın Gr.
|476
|476
|3,61
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|44,00
|
|Tam
|3.141
|3.220
|45,06
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|21,79
|
|Çeyrek
|761
|779
|10,90
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,07
|
|B. Petrol
|41,84
|41,84
|-1,03
|
Seans Raporu
17:50
daha fazla
-
17:58OZRDN
Yüzde 6.61 oranında artışla 10.00 lira fiyatla işlem gören hissede 312, 587 adet işlem
-
17:56HDFGS
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 841, 262 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 120 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 20, 793.00 milyon TL de
-
17:54GLYHO
Yüzde -3.38 oranında düşüşle 4.57 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 033, 484 adet işlem
-
17:53TMPOL
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 9.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 283, 050 adet işlem