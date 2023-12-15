***NRHOL* *NRBNK*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NRHOL******NRBNK*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [NRBNK]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHissedarı olduğumuz Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'nin 15.12.2023 tarihli açıklamasına ilişkin link aşağıda bulunmaktadır.https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226145Kamuoyu bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226172BIST