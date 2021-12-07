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***NRHOL* *NUGYO*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

07.12.2021 12:19
***NRHOL* *NUGYO*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***NRHOL******NUGYO*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi NUROL HOLDİNG A.Ş. SPK tarafından onaylanan Borçlanma Aracı İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler NUGYO

Yetkili Organ Karar Tarihi 15.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 24.09.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.12.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.10.2022

Ek Açıklamalar
SPK'nın 02.12.2021 tarih 63/1743 sayılı kararı ile 21.10.2021 tarihinden 20.10.2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere onaylanan, NUROL HOLDING A.Ş. tarafından 750.000.000 USD (yediyüzellimilyon AmerikanDoları) nominal tutara kadar yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesidir. Piyasaların uygunluğuna göre izin verilen 12 aylık süre içerisinde ihraç edilmesi planlanan Eurobond bedeli ile Nurol Holding A.Ş.'nin, Tümad Madencilik San. Ve Tic. A.Ş.'nin, ayrıyeten ihracın hacmine bağlı olarak Nurol GYO A.Ş'nin, Nurol Makina ve San. A.Ş.'nin ve Turser Turizm Serv. Yay. Ve Tic. A.Ş.'nin mevcut kredi risklerinin kapatılması öngörülmektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK-İhraç Belgesi-06.12.2021.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981478


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