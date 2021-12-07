***NRHOL* *NUGYO*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***NRHOL******NUGYO*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi NUROL HOLDİNG A.Ş. SPK tarafından onaylanan Borçlanma Aracı İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler NUGYOYetkili Organ Karar Tarihi 15.09.2021İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 24.09.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.12.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.10.2022Ek AçıklamalarSPK'nın 02.12.2021 tarih 63/1743 sayılı kararı ile 21.10.2021 tarihinden 20.10.2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere onaylanan, NUROL HOLDING A.Ş. tarafından 750.000.000 USD (yediyüzellimilyon AmerikanDoları) nominal tutara kadar yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesidir. Piyasaların uygunluğuna göre izin verilen 12 aylık süre içerisinde ihraç edilmesi planlanan Eurobond bedeli ile Nurol Holding A.Ş.'nin, Tümad Madencilik San. Ve Tic. A.Ş.'nin, ayrıyeten ihracın hacmine bağlı olarak Nurol GYO A.Ş'nin, Nurol Makina ve San. A.Ş.'nin ve Turser Turizm Serv. Yay. Ve Tic. A.Ş.'nin mevcut kredi risklerinin kapatılması öngörülmektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK-İhraç Belgesi-06.12.2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981478BIST