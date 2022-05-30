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***NRHOL* *NUGYO*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

30.05.2022 09:18
***NRHOL* *NUGYO*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***NRHOL******NUGYO*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [NUGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nurol Holding A.Ş.'nin Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ait pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklamalarda düzeltme yapılmıştır.
27.05.2022 tarihindeki açıklamada '' Satım İşlemine konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) '' 34.040.989 olması gerekirken sehven 34.161.992 ve '' Sahip Olunan Payların/Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye ve Oy Haklarına Oranı (%) '' 23,731 olması gerekirken sehven 23,695 yazılmıştır. 
Revize tablo aşağıda ve ekte yer almaktadır.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
27/05/2022 10.658.093 34.040.989 23.382.896 102.965.482 79.582.586 % 30,704 % 30,704 % 23,731 % 23,731




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033215


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CASA 125,90 636.550 % 9,96  
ALMAD 2,98 1.553.474 % 9,96  
SNKRN 35,10 1.282.765 % 9,96  
COSMO 10,50 92.337 % 9,60  
MZHLD 66,00 13.289.840 % 9,00  
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11:02 Alış Satış %  
Dolar 16,3632 16,3737 % 1,13  
Euro 17,5945 17,6133 % 1,17  
Sterlin 20,6022 20,7055 % 1,03  
Frank 17,0109 17,1134 % 0,99  
Riyal 4,3511 4,3729 % 1,11  
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11:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.860 1.860 5,95  
Altın Gr. 980 980 14,56  
Cumhuriyet 6.457 6.555 -12,00  
Tam 6.427 6.589 -4,47  
Yarım 3.107 3.187 -2,16  
Çeyrek 1.558 1.594 -1,08  
Gümüş.Ons 22,13 22,17 0,03  
Gümüş Gr. 11,67 11,69 0,16  
B. Petrol 116 116 0,54  
Seans Raporu 11:02
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