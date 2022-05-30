***NRHOL* *NUGYO*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
30.05.2022 09:18
***NRHOL******NUGYO*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nurol Holding A.Ş.'nin Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ait pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklamalarda düzeltme yapılmıştır.
27.05.2022 tarihindeki açıklamada '' Satım İşlemine konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) '' 34.040.989 olması gerekirken sehven 34.161.992 ve '' Sahip Olunan Payların/Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye ve Oy Haklarına Oranı (%) '' 23,731 olması gerekirken sehven 23,695 yazılmıştır.
Revize tablo aşağıda ve ekte yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
27/05/2022 10.658.093 34.040.989 23.382.896 102.965.482 79.582.586 % 30,704 % 30,704 % 23,731 % 23,731
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033215
BIST
11:022.493
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 54,25
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.494
En Düşük
2.467
11:0216,3737
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1826
|Açılış
|: 16,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3000
|
16,3863
En Düşük
16,2359
11:0217,6133
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,2045
|Açılış
|: 17,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6374
En Düşük
17,4021
11:02978,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 13,35
|Açılış
|: 978,63
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler11:02
|CASA
|125,90
|636.550
|% 9,96
|
|ALMAD
|2,98
|1.553.474
|% 9,96
|
|SNKRN
|35,10
|1.282.765
|% 9,96
|
|COSMO
|10,50
|92.337
|% 9,60
|
|MZHLD
|66,00
|13.289.840
|% 9,00
|
|LIDFA
|8,33
|2.665.600
|% -9,95
|
|TDGYO
|7,22
|1.743.070
|% -5,00
|
|KRTEK
|16,48
|6.986.442
|% -3,68
|
|RODRG
|16,97
|3.619.354
|% -3,58
|
|AKSUE
|30,18
|7.998.583
|% -3,52
|
|THYAO
|48,22
|2.604.358.574
|% 7,11
|
|KARSN
|7,06
|769.646.580
|% 2,77
|
|SAHOL
|21,04
|639.422.426
|% 3,54
|
|SISE
|20,86
|634.154.194
|% 2,25
|
|FROTO
|296,90
|553.405.948
|% 4,14
|
|KARSN
|7,06
|769.646.580
|% 2,77
|
|DOHOL
|3,90
|324.146.072
|% 2,36
|
|THYAO
|48,22
|2.604.358.574
|% 7,11
|
|SKBNK
|1,25
|63.403.178
|% 1,63
|
|EKGYO
|2,62
|130.609.227
|% 1,55
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3632
|16,3737
|% 1,13
|
|Euro
|17,5945
|17,6133
|% 1,17
|
|Sterlin
|20,6022
|20,7055
|% 1,03
|
|Frank
|17,0109
|17,1134
|% 0,99
|
|Riyal
|4,3511
|4,3729
|% 1,11
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|5,95
|
|Altın Gr.
|980
|980
|14,56
|
|Cumhuriyet
|6.457
|6.555
|-12,00
|
|Tam
|6.427
|6.589
|-4,47
|
|Yarım
|3.107
|3.187
|-2,16
|
|Çeyrek
|1.558
|1.594
|-1,08
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,17
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|0,16
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,54
|
Seans Raporu
11:02
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11:17OZRDN
Yüzde 7.31 oranında artışla 10.42 lira fiyatla işlem gören hissede 105, 353 adet işlem
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11:14XU100
Endeks 2, 488 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 02 üstünde . İşlem hacmi 12, 305.00 milyon TL de
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11:14ULUUN
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11:10THYAO
Yüzde 7.11 oranında artışla 48.22 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 299, 456 adet işlem