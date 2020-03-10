***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 8.631.935 6.936.873Satışların Maliyeti29 -6.696.890 -5.068.181TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.935.045 1.868.692Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı442.999 434.532Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler442.999 434.532Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-259.107 -300.251Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler-259.107 -300.251FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)183.892 134.281BRÜT KAR (ZARAR)2.118.937 2.002.973Genel Yönetim Giderleri30 -345.909 -284.288Pazarlama Giderleri30 -126.682 -84.777Araştırma ve Geliştirme Giderleri30 -64.217 -56.929Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 99.905 79.659Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -135.847 -78.475ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.546.187 1.578.163Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 148.833 79.082Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -26.135 -24.258Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar19 603.577 474.035FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.272.462 2.107.022Finansman Gelirleri33 1.042.685 1.392.480Finansman Giderleri33 -3.212.847 -3.410.496SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)102.300 89.006Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri62.290 133.828Dönem Vergi (Gideri) Geliri34 -26.853 -31.016Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34 89.143 164.844SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)164.590 222.834DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)38 -6.912 -26.769DÖNEM KARI (ZARARI)157.678 196.065Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28 116.773 82.337Ana Ortaklık Payları40.905 113.728Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-603.609 -940.956Dönem Karı (Zararı)40.905 113.728Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)40.905 113.728Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler236.045 -219.958Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler253.992 271.261Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler148.355 133.840Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13.834 7.528Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler134.521 126.312Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler257.923 407.574Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-26.669 -456.857Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-26.669 -456.857Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-423.482 -496.358İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-423.482 -496.358Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-92.098 -163.513Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler118.024 84.095İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-630.791 -663.527Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.113.484 -396.325Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler67.255 -123.420Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-112.303 -1.321.461Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-112.303 -1.321.461Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-443.220 27.078Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)154.488 -72.432Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.291.754 1.143.960Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-155.823 39.927Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-155.823 39.927Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26.146 7.262İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)26.146 7.262Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-154.986 485.063İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-190.618 -453.179Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)74.416 -232.028Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-265.034 -221.151Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-353.841 -769.757Ödenen Temettüler-61.788 -42.518Vergi İadeleri (Ödemeleri)-176.427 -16.990Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları-11.553 -111.691YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-975.485 -1.596.114Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-138.671İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri66.130İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-19.079Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-885.720 -1.570.027Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-793.538 -1.418.423Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıVarlık Alımlarından Nakit Çıkışları-5.812Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.188Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-224 -10.176FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.010.789 2.993.610Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.298.562 3.442.712Kredilerden Nakit Girişleri2.298.562 3.442.712Türev Araçlardan Nakit Girişleri86.516 80.776Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-197.350 -112.213Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-176.939 -417.665YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)431.695 456.540NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)431.695 456.540DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.358.210 901.670DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.789.905 1.358.210Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.789.905 1.358.210Finansal Yatırımlar8 20.910 15.098Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar20.910 15.098Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar8 20.910 15.098Ticari Alacaklar2.460.561 1.346.898İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 36.212 17.103İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.424.349 1.329.795Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar9 1.581.014 1.221.780Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar9 1.581.014 1.221.780Diğer Alacaklar180.451 246.296İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 149.399 90.470İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 31.052 155.826Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar3.134.060 3.021.757Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları17 3.134.060 3.021.757Türev Araçlar41.754 63.825Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar41.754 63.825Stoklar14 1.809.183 1.365.963Peşin Ödenmiş Giderler15 179.501 320.627İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 179.501 320.627Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar34 165.561 29.488Diğer Dönen Varlıklar27 422.149 496.565İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar27 422.149 496.565ARA TOPLAM11.785.049 9.486.507Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar38 141.401 130.964TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.926.450 9.617.471DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar18 4.803 4.838Ticari Alacaklar7.491 7.670İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 7.491 7.670Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar9 617.310 812.360Diğer Alacaklar9.032 10.442İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 9.032 10.442Türev Araçlar304.514 88.505Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar19 3.498.388 3.074.906Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller22 2.893.334 2.865.158Maddi Duran Varlıklar21 3.599.135 2.967.540Maddi Olmayan Duran Varlıklar476.564 461.291Şerefiye20 73.537 73.537Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar24 403.027 387.754Peşin Ödenmiş Giderler15 16.965 30.327Ertelenmiş Vergi Varlığı34 1.182.468 404.224Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar34 333.835 293.481Diğer Duran Varlıklar0 0İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar38 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.943.839 11.020.742TOPLAM VARLIKLAR24.870.289 20.638.213KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.273.173 3.716.756İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.273.173 3.716.756Banka Kredileri10 3.860.096 2.596.371Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 106.688 128.626İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları12 1.263.268 936.306Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar10 43.121 55.453Diğer Finansal Yükümlülükler904.639 909.077Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler11 904.639 909.077Ticari Borçlar3.082.861 1.938.647İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 288 2.228İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.082.573 1.936.419Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 32.943 27.891Diğer Borçlar955.284 1.084.098İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 13.308 7İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13-16 941.976 1.084.091Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler115.330 271.153Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri17 115.330 271.153Türev Araçlar51.096 54.508Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 909 2.648İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 909 2.648Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü34 21.091 2.932Kısa Vadeli Karşılıklar336.477 244.281Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar26 24.558 24.174Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 311.919 220.107Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27 76.892 102.922İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27 76.892 102.922ARA TOPLAM10.850.695 8.354.913Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler38 1.116TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.850.695 8.356.029UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8.029.042 7.286.897İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.029.042 7.286.897Banka Kredileri10 7.388.980 6.588.370Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 249.757 318.273İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları12 390.305 380.254Ticari Borçlar509.955 362.415İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 509.955 362.415Diğer Borçlar828.769 1.074.016İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13-16 828.769 1.074.016Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 227 115İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 227 115Uzun Vadeli Karşılıklar26 90.375 42.073Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar26 45.415 34.386Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar44.960 7.687Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü34 908.874 240.887Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler27 38.667 30.823İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler27 38.667 30.823TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.405.909 9.037.226TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER21.256.604 17.393.255ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.166.291 2.941.482Ödenmiş Sermaye28 713.216 713.216Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.903.287 1.607.933Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 846.933 851.771Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)28 846.933 851.771Yabancı Para Çevrim Farkları28 1.008.237 743.969Diğer Kazançlar (Kayıplar)28 48.117 12.193Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)167.292 80.776Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)167.292 80.776Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)167.292 80.776Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler28 696.327 275.265Yasal Yedekler28 696.327 275.265Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-354.736 150.564Net Dönem Karı veya Zararı40.905 113.728Kontrol Gücü Olmayan Paylar28 447.394 303.476TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.613.685 3.244.958TOPLAM KAYNAKLAR24.870.289 20.638.213Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler713.216 -4.596 501.893 241.373 30.988 250.385 162.483 218.989 2.114.731 232.461 2.347.192Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler-56.581 -56.581 -56.581Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler218.989 -218.989 0 -11.618 -11.618Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)80.776 80.776 80.776Dönem Karı (Zararı)0 113.728 113.728 113.728Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.880 349.878 502.595 -19.079 24.880 -144.462 718.692 718.692Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-42.944 -42.944 -42.944Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)403.927 -290.199 -113.728 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)86.516 17.135 -127.419 -23.768 -23.768Dönem Karı (Zararı)40.905 40.905 116.773 157.678Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.805 -4.838 264.268 33.119 295.354 295.354Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı