***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









-305.597 -156.666Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28 -33.696 19.045Ana Ortaklık Payları-271.901 -175.711Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-751.506 -390.409Dönem Karı (Zararı)-271.901 -175.711Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-271.901 -175.711Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler95.871 41.257Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler307.162 172.807Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.705 19.053Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.705 19.053Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler499.187 182.720Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-80 -314Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-80 -314Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-642.424 -233.930İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-642.424 -233.930Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-38.983 -118.124Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-33.696 19.045İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-561.100 -308.915Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler218.633 -108.693Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-70.163 29.097Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-225.412 1.840.966Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-439.786 -671.753Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-44.864 -2.072.858Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-326.888 593.950Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-37.398 -9.537Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler77.733 58.375İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)77.733 58.375Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)207.742 2.005İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler79.303 29.533Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)7.145 -33.544Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)72.158 63.077Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-737.130 -443.369Ödenen Temettüler-109.025 -61.724Vergi İadeleri (Ödemeleri)119.689 18.481Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları-25.040 96.203YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-549.556 -742.619Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-2.219İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri30.561 29.771İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları36.292 9.544Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-611.037 -674.779Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-495.445 -635.352Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-115.592 -39.427Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.573 -28.176Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.349Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları-68.210Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -8.390Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-148 -160FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.262.791 1.089.148Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri793.038 1.372.208Kredilerden Nakit Girişleri793.038 1.372.208Türev Araçlardan Nakit Girişleri73.587 50.253Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-118.032 -95.629Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)514.198 -237.684YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-38.271 -43.880NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-38.271 -43.880DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.789.905 1.358.210DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.751.634 1.314.330Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.751.634 1.789.905Finansal Yatırımlar8 16.561 20.910Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar16.561 20.910Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar8 16.561 20.910Ticari Alacaklar2.245.798 2.460.561İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 47.684 36.212İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.198.114 2.424.349Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar9 1.283.813 1.581.014Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar9 1.283.813 1.581.014Diğer Alacaklar209.956 180.451İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 179.740 149.399İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 30.216 31.052Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar3.359.472 3.134.060Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları17 3.359.472 3.134.060Türev Araçlar125.769 41.754Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar125.769 41.754Stoklar14 2.248.969 1.809.183Peşin Ödenmiş Giderler15 220.948 179.501İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 220.948 179.501Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar34 160.792 165.561Diğer Dönen Varlıklar27 415.004 422.149İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar27 415.004 422.149ARA TOPLAM12.038.716 11.785.049Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar38 166.441 141.401TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.205.157 11.926.450DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar18 4.803 4.803Ticari Alacaklar3.621 7.491İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.621 7.491Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar9 727.867 617.310Diğer Alacaklar49.690 9.032İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 29.807 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 19.883 9.032Türev Araçlar340.042 304.514Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar19 4.141.524 3.498.388Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller22 2.911.990 2.902.417Maddi Duran Varlıklar21 3.873.422 3.590.052Maddi Olmayan Duran Varlıklar497.150 476.564Şerefiye20 73.537 73.537Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar24 423.613 403.027Peşin Ödenmiş Giderler15 20.382 16.965Ertelenmiş Vergi Varlığı34 653.235 1.182.468Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar34 239.014 333.835Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR13.462.740 12.943.839TOPLAM VARLIKLAR25.667.897 24.870.289KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6.892.083 5.273.173İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6.892.083 5.273.173Banka Kredileri10 5.470.147 3.860.096Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 117.472 106.688İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları12 1.232.696 1.263.268Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar10 71.768 43.121Diğer Finansal Yükümlülükler1.249.711 904.639Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler11 1.249.711 904.639Ticari Borçlar2.678.347 3.082.861İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 26.458 288İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 2.651.889 3.082.573Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 56.162 32.943Diğer Borçlar1.123.708 955.284İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 66.144 13.308İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13-16 1.057.564 941.976Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler77.932 115.330Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri17 77.932 115.330Türev Araçlar52.607 51.096Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 2.234 909İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 2.234 909Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü34 36.107 21.091Kısa Vadeli Karşılıklar391.925 336.477Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar26 30.013 24.558Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 361.912 311.919Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27 89.917 76.892İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27 89.917 76.892ARA TOPLAM12.650.733 10.850.695TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.650.733 10.850.695UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7.186.677 8.029.042İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.186.677 8.029.042Banka Kredileri10 6.558.413 7.388.980Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 223.880 249.757İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları12 404.384 390.305Ticari Borçlar587.581 509.955İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 587.581 509.955Diğer Borçlar908.444 828.769İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13-16 908.444 828.769Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 34 227İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 34 227Uzun Vadeli Karşılıklar26 113.264 90.375Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar26 50.120 45.415Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar63.144 44.960Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü34 340.658 908.874Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler27 43.990 38.667İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler27 43.990 38.667TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.180.648 10.405.909TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER21.831.381 21.256.604ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.445.977 3.166.291Ödenmiş Sermaye28 713.216 713.216Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.778.178 1.903.287Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 1.116.933 846.933Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)28 1.116.933 846.933Yabancı Para Çevrim Farkları28 1.578.107 1.008.237Diğer Kazançlar (Kayıplar)28 83.138 48.117Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)240.879 167.292Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)240.879 167.292Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)240.879 167.292Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler28 585.011 696.327Yasal Yedekler28 585.011 696.327Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-599.406 -354.736Net Dönem Karı veya Zararı-271.901 40.905Kontrol Gücü Olmayan Paylar28 390.539 447.394TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.836.516 3.613.685TOPLAM KAYNAKLAR25.667.897 24.870.289Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler713.216 284 851.771 743.969 11.909 80.776 275.265 150.564 113.728 2.941.482 303.476 3.244.958Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler-7.250 -7.250 -7.250Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler113.728 -113.728 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)50.253 50.253 50.253Dönem Karı (Zararı)0 -175.711 -175.711 -175.711Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.619 -4.838 182.720 9.544 408.439 -384.323 204.923 204.923Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-61.724 -61.724 -61.724Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-64.377 -64.377 67.356 2.979Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 19.060 19.060Dönem Sonu Bakiyeler713.216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.335 0 846.933 0 0 0 926.689 0 0 0 0 0 0 0 21.453 0 0 0 0 131.029 0 0 0 0 683.704 0 0 0 -253.382 -175.711 0 2.887.596 389.892 3.277.488Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler713.216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.089 0 846.933 0 0 0 1.008.237 0 0 0 0 0 0 0 45.028 0 0 0 0 167.292 0 0 0 0 696.327 0 0 0 -354.736 40.905 0 3.166.291 447.394 3.613.685Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 172 172Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-111.088 40.905 -40.905 -111.088 -111.088Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)73.587 -228 -199.722 -126.363 -126.363Dönem Karı (Zararı)-271.901 -271.901 -33.696 -305.597Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.271 270.000 569.870 36.292 874.891 874.891Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-109.025 -109.025 -109.025Kar Payı