***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 8.499.241 8.631.941Satışların Maliyeti29 -6.327.570 -6.807.830TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.171.671 1.824.111Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı454.164 442.999Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler454.164 442.999Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-193.830 -259.107Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler-193.830 -259.107FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)260.334 183.892BRÜT KAR (ZARAR)2.432.005 2.008.003Genel Yönetim Giderleri30 -336.899 -329.356Pazarlama Giderleri30 -129.634 -126.682Araştırma ve Geliştirme Giderleri30 -67.581 -65.575Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 162.616 99.906Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -119.033 -137.690ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.941.474 1.448.606Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 75.041 148.833Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -67.266 -26.135Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar19 1.390.722 603.577FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.339.971 2.174.881Finansman Gelirleri33 1.633.395 903.951Finansman Giderleri33 -4.315.200 -3.124.387SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)658.166 -45.555Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-305.389 203.832Dönem Vergi (Gideri) Geliri34 -44.652 -26.853Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34 -260.737 230.685SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)352.777 158.277DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)38 -689 -6.912DÖNEM KARI (ZARARI)352.088 151.365Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28 30.951 169.334Ana Ortaklık Payları321.137 -17.969Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-118.432 -296.218Dönem Karı (Zararı)321.137 -17.969Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)321.137 -17.969Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-151.599 173.302Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler639.479 385.325Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler85.968 148.358Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.795 13.837Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler80.173 134.521Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler253.043 -111.352Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler16.854 77.148Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler12.753 62.008Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler4.101 15.140Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.389.568 -423.482İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-1.389.568 -423.482Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler209.475 -73.280Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler33.150 170.585İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-229.676 -201.783Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler355.210 -1.084.936Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-161.484 65.575Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-1.200.662 -112.302Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-1.200.662 -112.302Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-590.205 -120.637Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-142.264 154.485Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.141.734 1.350.185Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler11.046 -155.823Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)11.046 -155.823Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-20.973 26.147İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-20.973 26.147Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)340.726 -400.209İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler37.196 75.732Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-46.285 95.545Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)83.481 -19.813Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-60.138 -46.450Ödenen Temettüler-51.145 -61.788Vergi İadeleri (Ödemeleri)37.885 -176.427Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları-45.034 -11.553YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-954.539 -1.121.956Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları25.858 -138.671İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri73.745 66.130Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.062.720 -1.032.194Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-792.968 -935.815Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-269.752 -96.379Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.523Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları-5.812Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.189Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.055 -220FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.856.621 1.849.877Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.216.784 2.298.564Kredilerden Nakit Girişleri2.216.784 2.298.564Türev Araçlardan Nakit Girişleri171.263Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-95.648 -81.874Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-435.778 -366.813YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)783.650 431.703NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)783.650 431.703DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.789.913 1.358.210DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.573.563 1.789.913Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 2.573.563 1.789.913Finansal Yatırımlar8 14.387 20.910Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar14.387 20.910Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar8 14.387 20.910Ticari Alacaklar2.078.988 2.432.014İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 62.272 36.212İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.016.716 2.395.802Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar9 1.989.798 1.581.014Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar9 1.989.798 1.581.014Diğer Alacaklar308.428 182.131İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 262.785 149.399İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 45.643 32.732Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar3.009.213 1.637.828Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları17 3.009.213 1.637.828Türev Araçlar44.260 107.508Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar44.260 107.508Stoklar14 2.076.805 1.486.600Peşin Ödenmiş Giderler15 323.025 179.507İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 323.025 179.507Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar34 212.242 165.561Diğer Dönen Varlıklar27 447.305 401.020İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar27 447.305 401.020ARA TOPLAM13.078.014 9.984.006Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar38 186.435 141.401TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR13.264.449 10.125.407DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar18 4.803 4.803Ticari Alacaklar5.306 7.491İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 5.306 7.491Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar9 858.725 617.310Diğer Alacaklar44.219 9.032İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 25.864 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 18.355 9.032Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar1.325.508 1.496.231Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları17 1.325.508 0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 19 19Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-61.788 -61.788 -61.788Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-25.894 -25.894 27.126 1.232Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 86.997 86.997Dönem Sonu Bakiyeler713.216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.092 0 846.933 0 0 0 727.639 0 0 0 0 0 0 0 45.028 0 0 0 0 57.424 0 0 0 0 611.119 0 0 0 -459.399 -17.969 0 2.527.083 499.955 3.027.038Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler713.216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.092 0 846.933 0 0 0 727.639 0 0 0 0 0 0 0 45.028 0 0 0 0 57.424 0 0 0 0 611.119 0 0 0 -459.399 -17.969 0 2.527.083 499.955 3.027.038Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 112 112Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-110.016 92.047 17.969 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-95.648 3.516 25.189 -66.943 -66.943Dönem Karı (Zararı)321.137 321.137 30.951 352.088Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-349 114.460 259.388 73.745 447.244 447.244Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-51.145 -51.145 -51.145Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması2.271 2.271 2.271Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-55.369 -55.369 57.456 2.087Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler713.216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.743 0 961.393 0 0 0 987.027 0 0 0 0 0 0 0 118.773 0 0 0 0 -38.224 0 0 0 0 504.619 0 0 0 -446.406 321.137 0 3.124.278 588.474 3.712.752Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)352.088 151.365DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar116.911 -448.124Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)118.561 15.140Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-612 3.112Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 -138.671Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar-138.671Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.038 -327.705Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-1.038 -327.705Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar214.628 79.807Yabancı Para Çevrim Farkları258.182 3.316Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)73.745 63.172Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)73.745 63.172Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-95.648 86.516Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-95.648 86.516Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-21.651 -73.197Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)331.539 -368.317TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)683.627 -216.952Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar30.951 169.334Ana Ortaklık Payları652.676 -386.286http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917655BIST