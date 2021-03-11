***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
11.03.2021 22:08
***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
29 8.499.241 8.631.941
Satışların Maliyeti
29 -6.327.570 -6.807.830
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.171.671 1.824.111
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
454.164 442.999
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
454.164 442.999
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-193.830 -259.107
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
-193.830 -259.107
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
260.334 183.892
BRÜT KAR (ZARAR)
2.432.005 2.008.003
Genel Yönetim Giderleri
30 -336.899 -329.356
Pazarlama Giderleri
30 -129.634 -126.682
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30 -67.581 -65.575
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 162.616 99.906
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -119.033 -137.690
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.941.474 1.448.606
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 75.041 148.833
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -67.266 -26.135
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
19 1.390.722 603.577
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.339.971 2.174.881
Finansman Gelirleri
33 1.633.395 903.951
Finansman Giderleri
33 -4.315.200 -3.124.387
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
658.166 -45.555
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-305.389 203.832
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
34 -44.652 -26.853
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 -260.737 230.685
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
352.777 158.277
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
38 -689 -6.912
DÖNEM KARI (ZARARI)
352.088 151.365
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 30.951 169.334
Ana Ortaklık Payları
321.137 -17.969
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-118.432 -296.218
Dönem Karı (Zararı)
321.137 -17.969
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
321.137 -17.969
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-151.599 173.302
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
639.479 385.325
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
85.968 148.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.795 13.837
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
80.173 134.521
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
253.043 -111.352
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
16.854 77.148
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12.753 62.008
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
4.101 15.140
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.389.568 -423.482
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-1.389.568 -423.482
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
209.475 -73.280
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
33.150 170.585
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-229.676 -201.783
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
355.210 -1.084.936
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-161.484 65.575
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-1.200.662 -112.302
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-1.200.662 -112.302
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-590.205 -120.637
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-142.264 154.485
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.141.734 1.350.185
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
11.046 -155.823
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
11.046 -155.823
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.973 26.147
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.973 26.147
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
340.726 -400.209
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.196 75.732
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-46.285 95.545
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
83.481 -19.813
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-60.138 -46.450
Ödenen Temettüler
-51.145 -61.788
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
37.885 -176.427
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-45.034 -11.553
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-954.539 -1.121.956
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
25.858 -138.671
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
73.745 66.130
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.062.720 -1.032.194
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-792.968 -935.815
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-269.752 -96.379
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.523
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-5.812
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.189
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.055 -220
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.856.621 1.849.877
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.216.784 2.298.564
Kredilerden Nakit Girişleri
2.216.784 2.298.564
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
171.263
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-95.648 -81.874
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-435.778 -366.813
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
783.650 431.703
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
783.650 431.703
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.789.913 1.358.210
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.573.563 1.789.913
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.573.563 1.789.913
Finansal Yatırımlar
8 14.387 20.910
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
14.387 20.910
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
8 14.387 20.910
Ticari Alacaklar
2.078.988 2.432.014
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 62.272 36.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.016.716 2.395.802
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
9 1.989.798 1.581.014
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
9 1.989.798 1.581.014
Diğer Alacaklar
308.428 182.131
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 262.785 149.399
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 45.643 32.732
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
3.009.213 1.637.828
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
17 3.009.213 1.637.828
Türev Araçlar
44.260 107.508
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
44.260 107.508
Stoklar
14 2.076.805 1.486.600
Peşin Ödenmiş Giderler
15 323.025 179.507
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 323.025 179.507
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
34 212.242 165.561
Diğer Dönen Varlıklar
27 447.305 401.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 447.305 401.020
ARA TOPLAM
13.078.014 9.984.006
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
38 186.435 141.401
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.264.449 10.125.407
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
18 4.803 4.803
Ticari Alacaklar
5.306 7.491
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.306 7.491
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
9 858.725 617.310
Diğer Alacaklar
44.219 9.032
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 25.864 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 18.355 9.032
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
1.325.508 1.496.231
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
17 1.325.508 0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 19 19
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-61.788 -61.788 -61.788
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-25.894 -25.894 27.126 1.232
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 86.997 86.997
Dönem Sonu Bakiyeler
713.216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.092 0 846.933 0 0 0 727.639 0 0 0 0 0 0 0 45.028 0 0 0 0 57.424 0 0 0 0 611.119 0 0 0 -459.399 -17.969 0 2.527.083 499.955 3.027.038
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
713.216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.092 0 846.933 0 0 0 727.639 0 0 0 0 0 0 0 45.028 0 0 0 0 57.424 0 0 0 0 611.119 0 0 0 -459.399 -17.969 0 2.527.083 499.955 3.027.038
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 112 112
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-110.016 92.047 17.969 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-95.648 3.516 25.189 -66.943 -66.943
Dönem Karı (Zararı)
321.137 321.137 30.951 352.088
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-349 114.460 259.388 73.745 447.244 447.244
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-51.145 -51.145 -51.145
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
2.271 2.271 2.271
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-55.369 -55.369 57.456 2.087
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
713.216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.743 0 961.393 0 0 0 987.027 0 0 0 0 0 0 0 118.773 0 0 0 0 -38.224 0 0 0 0 504.619 0 0 0 -446.406 321.137 0 3.124.278 588.474 3.712.752
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
352.088 151.365
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
116.911 -448.124
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
118.561 15.140
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-612 3.112
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 -138.671
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-138.671
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.038 -327.705
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-1.038 -327.705
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
214.628 79.807
Yabancı Para Çevrim Farkları
258.182 3.316
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
73.745 63.172
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
73.745 63.172
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-95.648 86.516
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-95.648 86.516
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-21.651 -73.197
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
331.539 -368.317
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
683.627 -216.952
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30.951 169.334
Ana Ortaklık Payları
652.676 -386.286
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917655
BIST