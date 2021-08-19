***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 4.331.454 3.077.361Satışların Maliyeti29 -2.753.543 -2.342.022TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.577.911 735.339Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı288.941 236.761Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler288.941 236.761Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-135.570 -96.175Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler-135.570 -96.175FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)153.371 140.586BRÜT KAR (ZARAR)1.731.282 875.925Genel Yönetim Giderleri30 -231.325 -191.317Pazarlama Giderleri30 -66.048 -45.356Araştırma ve Geliştirme Giderleri30 -49.840 -29.598Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 28.983 19.712Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -115.405 -36.157ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.297.647 593.209Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 14.362 6.855Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -18.434 -33.756Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar19 1.490.643 642.424FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.784.218 1.208.732Finansman Gelirleri33 1.907.314 561.912Finansman Giderleri33 -3.740.492 -2.004.941SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)951.040 -234.297Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-93.043 -70.672Dönem Vergi (Gideri) Geliri34 -31.347 -17.271Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34 -61.696 -53.401SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)857.997 -304.969DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)38 -70 -628DÖNEM KARI (ZARARI)857.927 -305.597Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28 -57.901 -33.696Ana Ortaklık Payları915.828 -271.901Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-640.829 -751.514Dönem Karı (Zararı)915.828 -271.901Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)915.828 -271.901Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-798.695 95.863Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler345.689 307.162Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler180.299 4.705Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler60.745 4.705Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler119.554Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler141.124 499.187Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler17.541 -88Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler17.541 -88Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.491.298 -642.424İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-1.491.298 -642.424Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler59.823 -38.983Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-51.873 -33.696İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-726.237 -561.100Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-446.948 218.633Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-89.045 -70.163Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-505.386 -225.412Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-570.862 -439.786Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-49.172 -44.864Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler714.182 -326.888Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler106.902 -37.398Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler45.588 77.733İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)45.588 77.733Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)330.096 207.742İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-261.592 79.303Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-250.045 7.145Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-11.547 72.158Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-609.104 -737.138Ödenen Temettüler-160.532 -109.025Vergi İadeleri (Ödemeleri)7.771 119.689Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları121.036 -25.040YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-774.646 -549.556İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri39 30.561İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları137.684 36.292Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-913.004 -611.037Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-782.181 -495.445Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-130.823 -115.592Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.573Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri358 4.349Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)277 -148FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.866.270 1.262.791Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.700.697 793.038Kredilerden Nakit Girişleri1.700.697 793.038Türev Araçlardan Nakit Girişleri31.894 73.587Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-62.583 -118.032Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)196.262 514.198YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)450.795 -38.279NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)450.795 -38.279DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.573.563 1.789.913DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.024.358 1.751.634Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 3.024.358 2.573.563Finansal Yatırımlar8 14.029 14.387Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar14.029 14.387Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar8 14.029 14.387Ticari Alacaklar2.523.713 2.078.988İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 87.517 62.272İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.436.196 2.016.716Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar9 2.425.945 1.989.798Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar9 2.425.945 1.989.798Diğer Alacaklar422.385 308.428İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 359.344 262.785İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 63.041 45.643Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar4.840.107 3.009.213Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları17 4.840.107 3.009.213Türev Araçlar111.119 44.260Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar111.119 44.260Stoklar14 2.647.667 2.076.805Peşin Ödenmiş Giderler15 370.682 323.025İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 370.682 323.025Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar34 161.022 212.242Diğer Dönen Varlıklar27 697.350 447.305İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar27 697.350 447.305ARA TOPLAM17.238.377 13.078.014Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar38 65.399 186.435TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR17.303.776 13.264.449DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar18 4.764 4.803Ticari Alacaklar7.529 5.306İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 7.529 5.306Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar9 948.518 858.725Diğer Alacaklar19.307 44.219İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 25.864İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 19.307 18.355Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 1.325.508Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları17 0 1.325.508Türev Araçlar17.236 22.665Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar19 6.379.254 4.887.956Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller22 2.983.764 3.001.386Maddi Duran Varlıklar21 4.465.031 3.936.108Maddi Olmayan Duran Varlıklar601.225 562.833Şerefiye20 73.537 73.537Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar24 527.688 489.296Peşin Ödenmiş Giderler15 17.223 15.708Ertelenmiş Vergi Varlığı34 392.353 1.085.303Diğer Duran Varlıklar292.718 249.269İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar38 292.718 249.269TOPLAM DURAN VARLIKLAR16.128.922 15.999.789TOPLAM VARLIKLAR33.432.698 29.264.238KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10.107.839 7.674.148İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar10.107.839 7.674.148Banka Kredileri10 8.403.834 6.486.230Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 142.716 132.638İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları12 1.476.604 972.790Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar10 84.685 82.490Diğer Finansal Yükümlülükler1.826.927 1.120.098Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler11 1.826.927 1.120.098Ticari Borçlar4.653.894 3.984.540İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 12.331 12.010İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 4.641.563 3.972.530Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 54.002 27.019Diğer Borçlar1.674.983 1.283.285İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 78 2.444İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13-16 1.674.905 1.280.841Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler233.278 126.376Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri17 233.278 126.376Türev Araçlar80.691 81.844Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 31.564 8.198İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 31.564 8.198Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü34 35.147 42.221Kısa Vadeli Karşılıklar476.651 395.984Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar26 48.551 30.952Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 428.100 365.032Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27 156.919 191.519İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27 156.919 191.519ARA TOPLAM19.331.895 14.935.232TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.331.895 14.935.232UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7.111.859 7.844.853İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.111.859 7.844.853Banka Kredileri10 6.156.447 6.742.805Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 161.948 208.834İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları12 793.464 893.214Ticari Borçlar853.269 808.441İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 853.269 808.441Diğer Borçlar804.506 820.520İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 5.100 3.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13-16 799.406 817.520Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 42 459İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 42 459Uzun Vadeli Karşılıklar26 196.015 123.109Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar26 112.561 51.559Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 83.454 71.550Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü34 392.819 1.018.872Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler27 104 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler27 104 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.358.614 10.616.254TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER28.690.509 25.551.486ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.206.421 3.124.278Ödenmiş Sermaye28 713.216 713.216Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.449.494 2.069.936Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 961.393 961.393Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)28 961.393 961.393Yabancı Para Çevrim Farkları28 1.229.158 987.027Diğer Kazançlar (Kayıplar)28 258.943 121.516Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-6.330 -38.224Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-6.330 -38.224Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-6.330 -38.224Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler28 549.683 504.619Yasal Yedekler28 549.683 504.619Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-415.470 -446.406Net Dönem Karı veya Zararı915.828 321.137Kontrol Gücü Olmayan Paylar28 535.768 588.474TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.742.189 3.712.752TOPLAM KAYNAKLAR33.432.698 29.264.238Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler713.216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.089 0 846.933 0 0 0 1.008.237 0 0 0 0 0 0 0 45.028 0 0 0 0 167.292 0 0 0 0 696.327 0 0 0 -354.736 40.905 0 3.166.291 447.394 3.613.685Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 172 172Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-111.088 40.905 -40.905 -111.088 -111.088Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)73.587 -228 -199.722 -126.363 -126.363Dönem Karı (Zararı)-271.901 -271.901 -33.696 -305.597Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.271 270.000 569.870 36.292 874.891 874.891Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-109.025 -109.025 -109.025Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler23.172 23.172 -23.331 -159Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları