***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat27 8.978.466 4.331.454Satışların Maliyeti27 -5.264.040 -2.753.543TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.714.426 1.577.911 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı27 1.122.872 288.941Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti27 -385.835 -135.570FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)737.037 153.371BRÜT KAR (ZARAR)4.451.463 1.731.282 0Genel Yönetim Giderleri28 -445.900 -231.324Pazarlama Giderleri28 -370.614 -66.048Araştırma ve Geliştirme Giderleri28 -126.505 -49.840Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler29 150.320 28.983Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler29 -106.674 -115.405ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.552.090 1.297.648 0Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler30 377.126 14.644Yatırım Faaliyetlerinden Giderler30 -38.941 -18.434Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar17 4.221.757 1.490.643FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.112.032 2.784.501 0Finansman Gelirleri31 1.927.996 1.907.314Finansman Giderleri31 -5.513.507 -3.740.492SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.526.521 951.323 0Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-341.318 -92.989Dönem Vergi (Gideri) Geliri32 -411.665 -31.347Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri32 70.347 -61.642SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.185.203 858.334 0DÖNEM KARI (ZARARI)4.185.203 858.334 0Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar33 2.281 -57.901Ana Ortaklık Payları33 4.182.922 916.235Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.144.496 402.103Dönem Karı (Zararı)4.182.922 916.235Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.182.922 916.235Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.880.451 92.758Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler468.154 345.689Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler17.987 61.002Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17.987 61.002Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.382.408 1.085.937Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.382.408 1.085.937Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.121.140 81.137Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-263.901 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-263.901 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-4.221.757 -1.490.643İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-4.221.757 -1.490.643Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler100.754 61.591Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-242.956 -51.955İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-157.975 -606.890Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-102.983 -447.390Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-563.455 -89.045Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-1.011.797 -505.386Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.573.116 -570.863Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-355.392 -50.152Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.408.684 714.182Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)53.535 26.983Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler37.746 106.902Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler405.944 45.588Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.036.244 353.042İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler506.615 -190.751Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-81.761 -249.603Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)588.376 58.852Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.144.496 402.103YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-845.619 -708.871Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-498.720 -757.168Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-427.532 -721.063Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-71.188 -36.105Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri66.493 48.675Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-413.392 -378FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.388.521 757.563Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.945.271 1.610.343Kredilerden Nakit Girişleri1.945.271 1.610.343Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-210.459 -62.583Ödenen Temettüler-10.139 -160.814Ödenen Faiz-2.382.408 -995.582Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-730.786 366.199YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.089.644 450.795NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.089.644 450.795DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.277.009 2.573.563DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.187.365 3.024.358Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 5.187.365 6.277.009Finansal Yatırımlar584.263 12.924Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar584.263 12.924Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar8 584.263 12.924Ticari Alacaklar2.180.688 2.077.333İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 22.779 20.723İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.157.909 2.056.610Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar5.572.477 2.568.118Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar9 5.572.477 2.568.118Diğer Alacaklar617.264 303.750İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 287.297 170.175İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 329.967 133.575Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar7.888.650 5.282.506Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları15 7.888.650 5.282.506Türev Araçlar501.443 160.672Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar501.443 160.672Stoklar13 4.632.163 3.059.047Peşin Ödenmiş Giderler930.384 565.293İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 930.384 565.293Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar32 146.650 302.189Diğer Dönen Varlıklar911.283 829.522İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar25 911.283 829.522ARA TOPLAM29.152.630 21.438.363TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR29.152.630 21.438.363DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar16 3.118 3.118Ticari Alacaklar266 638İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 266 638Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar820.367 776.171Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar9 820.367 776.171Diğer Alacaklar335.751 85.810İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 83.853 56.463İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 251.898 29.347Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 1.594.347Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları0 1.594.347Türev Araçlar190.953 208.390Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar17 14.626.985 10.404.130Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller20 3.381.922 3.145.001Maddi Duran Varlıklar19 9.358.897 7.495.065Maddi Olmayan Duran Varlıklar990.316 897.027Şerefiye18 73.537 73.537Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar22 916.779 823.490Peşin Ödenmiş Giderler17.000 26.699İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 17.000 26.699Ertelenmiş Vergi Varlığı32 953.161 1.947.004Diğer Duran Varlıklar331.093 266.650İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar32 331.093 266.650TOPLAM DURAN VARLIKLAR31.009.829 26.850.050TOPLAM VARLIKLAR60.162.459 48.288.413KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11.719.997 11.694.927İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar11.719.997 11.694.927Banka Kredileri10 9.403.014 9.723.157İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları10 2.316.983 1.971.770Diğer Finansal Yükümlülükler4.378.498 2.079.179Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler11 4.378.498 2.079.179Ticari Borçlar5.837.221 4.960.834İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 31.110 2.100İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 5.806.111 4.958.734Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar24 101.171 47.636Diğer Borçlar230.541 162.540İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 18 871İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 230.523 161.669Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler350.074 312.328Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri15 350.074 312.328Türev Araçlar181.152 158.778Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.460.786 2.282.291İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 3.460.786 2.282.291Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü32 349.655 201.589Kısa Vadeli Karşılıklar840.660 684.922Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar24 88.836 48.063Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 751.824 636.859Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler25 492.357 458.959ARA TOPLAM27.942.112 23.043.983TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.942.112 23.043.983UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13.156.245 11.236.044İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13.156.245 11.236.044Banka Kredileri10 11.125.186 9.501.519İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları10 2.031.059 1.734.525Ticari Borçlar1.562.929 1.030.632İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.562.929 1.030.632Diğer Borçlar1.466.880 1.128.937İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 10.914İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 1.466.880 1.118.023Türev Araçlar128.670 38.169Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.030.290 1.172.541İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 1.030.290 1.172.541Uzun Vadeli Karşılıklar353.800 197.018Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 84.468 66.481Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar23 269.332 130.537Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü32 1.335.354 2.228.443Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler76.939 62.569İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler25 76.939 62.569TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.111.107 17.094.353TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER47.053.219 40.138.336ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar12.330.628 7.467.726Ödenmiş Sermaye26 776.000 776.000Sermaye Düzeltme Farkları26 -62.784 -62.784Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.112.517 1.187.851Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.112.517 1.187.851Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26 1.106.155 1.191.769Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 6.362 -3.918Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.586.691 4.463.232Yabancı Para Çevrim Farkları26 4.519.813 4.452.233Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)106.326 5.778Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)26 106.326 5.778Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-39.448 5.221Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)26 -39.448 5.221Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler599.403 537.406Yasal Yedekler26 599.403 537.406Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.135.879 -1.880.564Net Dönem Karı veya Zararı4.182.922 2.446.585Kontrol Gücü Olmayan Paylar778.612 682.351TOPLAM ÖZKAYNAKLAR13.109.240 8.150.077TOPLAM KAYNAKLAR60.162.459 48.288.413Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler776.000 -62.784 980.264 2.743 982.479 -38.224 118.773 485.749 -616.713 296.350 2.924.637 588.358 3.512.995Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin Düzeltmeler15.373 15.373 15.373Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler44.868 251.482 -296.350 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)916.235 916.235 -57.901 858.334Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-81 -257 374.670 31.894 137.684 277 -101.006 443.181 443.181Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-160.814 -160.814 -160.814Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler832 832 5.195 6.027Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler776.000 -62.784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 980.183 0 2.486 0 0 0 0 0 1.357.149 0 0 0 0 0 0 -6.330 256.457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 530.894 0 0 0 -610.846 916.235 0 4.139.444 535.652 4.675.096Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler776.000 -62.784 1.191.769 -3.918 4.452.233 5.778 5.221 537.406 -1.880.564 2.446.585 7.467.726 682.351 8.150.077Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin Düzeltmeler-162 -162 -162Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler61.117 2.385.468 -2.446.585 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)4.182.922 4.182.922 2.281 4.185.203Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-85.614 10.280 67.580 100.548 -44.669 372 692.115 740.612 740.612Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları508 -10.647 -10.139 -10.139Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-50.331 -50.331 93.980 43.649Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler776.000 -62.784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.106.155 0 6.362 0 0 0 0 0 4.519.813 0 0 0 0 0 0 106.326 -39.448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 599.403 0 0 0 1.135.879 4.182.922 0 12.330.628 778.612 13.109.240Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)4.185.203 858.334DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-226.815 152.888Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-46.402 -81Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.913 77Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-187.326 152.892Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar967.265 305.666Yabancı Para Çevrim Farkları866.345 273.330Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)100.548 31.894Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)100.548 31.894Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları372 442DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)740.450 458.554TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.925.653 1.316.888Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.281 -57.901Ana Ortaklık Payları4.923.372 1.374.789http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057175BIST