***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 18:10
***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
27 8.978.466 4.331.454
Satışların Maliyeti
27 -5.264.040 -2.753.543
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.714.426 1.577.911 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
27 1.122.872 288.941
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
27 -385.835 -135.570
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
737.037 153.371
BRÜT KAR (ZARAR)
4.451.463 1.731.282 0
Genel Yönetim Giderleri
28 -445.900 -231.324
Pazarlama Giderleri
28 -370.614 -66.048
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28 -126.505 -49.840
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 150.320 28.983
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -106.674 -115.405
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.552.090 1.297.648 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 377.126 14.644
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30 -38.941 -18.434
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
17 4.221.757 1.490.643
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.112.032 2.784.501 0
Finansman Gelirleri
31 1.927.996 1.907.314
Finansman Giderleri
31 -5.513.507 -3.740.492
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.526.521 951.323 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-341.318 -92.989
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
32 -411.665 -31.347
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
32 70.347 -61.642
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.185.203 858.334 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.185.203 858.334 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33 2.281 -57.901
Ana Ortaklık Payları
33 4.182.922 916.235
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.144.496 402.103
Dönem Karı (Zararı)
4.182.922 916.235
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.182.922 916.235
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.880.451 92.758
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
468.154 345.689
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17.987 61.002
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.987 61.002
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.382.408 1.085.937
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.382.408 1.085.937
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.121.140 81.137
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-263.901 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-263.901 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-4.221.757 -1.490.643
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-4.221.757 -1.490.643
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
100.754 61.591
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-242.956 -51.955
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-157.975 -606.890
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-102.983 -447.390
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-563.455 -89.045
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-1.011.797 -505.386
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.573.116 -570.863
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-355.392 -50.152
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.408.684 714.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
53.535 26.983
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
37.746 106.902
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
405.944 45.588
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.036.244 353.042
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
506.615 -190.751
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-81.761 -249.603
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
588.376 58.852
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.144.496 402.103
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-845.619 -708.871
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-498.720 -757.168
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-427.532 -721.063
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-71.188 -36.105
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
66.493 48.675
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-413.392 -378
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.388.521 757.563
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.945.271 1.610.343
Kredilerden Nakit Girişleri
1.945.271 1.610.343
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-210.459 -62.583
Ödenen Temettüler
-10.139 -160.814
Ödenen Faiz
-2.382.408 -995.582
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-730.786 366.199
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.089.644 450.795
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.089.644 450.795
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.277.009 2.573.563
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.187.365 3.024.358
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 5.187.365 6.277.009
Finansal Yatırımlar
584.263 12.924
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
584.263 12.924
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
8 584.263 12.924
Ticari Alacaklar
2.180.688 2.077.333
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 22.779 20.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.157.909 2.056.610
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
5.572.477 2.568.118
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
9 5.572.477 2.568.118
Diğer Alacaklar
617.264 303.750
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 287.297 170.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 329.967 133.575
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
7.888.650 5.282.506
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
15 7.888.650 5.282.506
Türev Araçlar
501.443 160.672
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
501.443 160.672
Stoklar
13 4.632.163 3.059.047
Peşin Ödenmiş Giderler
930.384 565.293
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 930.384 565.293
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
32 146.650 302.189
Diğer Dönen Varlıklar
911.283 829.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
25 911.283 829.522
ARA TOPLAM
29.152.630 21.438.363
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.152.630 21.438.363
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
16 3.118 3.118
Ticari Alacaklar
266 638
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 266 638
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
820.367 776.171
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
9 820.367 776.171
Diğer Alacaklar
335.751 85.810
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 83.853 56.463
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 251.898 29.347
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 1.594.347
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
0 1.594.347
Türev Araçlar
190.953 208.390
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
17 14.626.985 10.404.130
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
20 3.381.922 3.145.001
Maddi Duran Varlıklar
19 9.358.897 7.495.065
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
990.316 897.027
Şerefiye
18 73.537 73.537
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22 916.779 823.490
Peşin Ödenmiş Giderler
17.000 26.699
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 17.000 26.699
Ertelenmiş Vergi Varlığı
32 953.161 1.947.004
Diğer Duran Varlıklar
331.093 266.650
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
32 331.093 266.650
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.009.829 26.850.050
TOPLAM VARLIKLAR
60.162.459 48.288.413
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.719.997 11.694.927
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.719.997 11.694.927
Banka Kredileri
10 9.403.014 9.723.157
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
10 2.316.983 1.971.770
Diğer Finansal Yükümlülükler
4.378.498 2.079.179
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
11 4.378.498 2.079.179
Ticari Borçlar
5.837.221 4.960.834
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 31.110 2.100
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.806.111 4.958.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 101.171 47.636
Diğer Borçlar
230.541 162.540
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 18 871
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 230.523 161.669
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
350.074 312.328
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
15 350.074 312.328
Türev Araçlar
181.152 158.778
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.460.786 2.282.291
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 3.460.786 2.282.291
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32 349.655 201.589
Kısa Vadeli Karşılıklar
840.660 684.922
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 88.836 48.063
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 751.824 636.859
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25 492.357 458.959
ARA TOPLAM
27.942.112 23.043.983
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.942.112 23.043.983
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.156.245 11.236.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.156.245 11.236.044
Banka Kredileri
10 11.125.186 9.501.519
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
10 2.031.059 1.734.525
Ticari Borçlar
1.562.929 1.030.632
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.562.929 1.030.632
Diğer Borçlar
1.466.880 1.128.937
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 10.914
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 1.466.880 1.118.023
Türev Araçlar
128.670 38.169
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.030.290 1.172.541
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 1.030.290 1.172.541
Uzun Vadeli Karşılıklar
353.800 197.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 84.468 66.481
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
23 269.332 130.537
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
32 1.335.354 2.228.443
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
76.939 62.569
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
25 76.939 62.569
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.111.107 17.094.353
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
47.053.219 40.138.336
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.330.628 7.467.726
Ödenmiş Sermaye
26 776.000 776.000
Sermaye Düzeltme Farkları
26 -62.784 -62.784
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.112.517 1.187.851
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.112.517 1.187.851
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 1.106.155 1.191.769
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 6.362 -3.918
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.586.691 4.463.232
Yabancı Para Çevrim Farkları
26 4.519.813 4.452.233
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
106.326 5.778
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
26 106.326 5.778
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-39.448 5.221
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
26 -39.448 5.221
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
599.403 537.406
Yasal Yedekler
26 599.403 537.406
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.135.879 -1.880.564
Net Dönem Karı veya Zararı
4.182.922 2.446.585
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
778.612 682.351
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.109.240 8.150.077
TOPLAM KAYNAKLAR
60.162.459 48.288.413
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
776.000 -62.784 980.264 2.743 982.479 -38.224 118.773 485.749 -616.713 296.350 2.924.637 588.358 3.512.995
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
15.373 15.373 15.373
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
44.868 251.482 -296.350 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
916.235 916.235 -57.901 858.334
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-81 -257 374.670 31.894 137.684 277 -101.006 443.181 443.181
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-160.814 -160.814 -160.814
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
832 832 5.195 6.027
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
776.000 -62.784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 980.183 0 2.486 0 0 0 0 0 1.357.149 0 0 0 0 0 0 -6.330 256.457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 530.894 0 0 0 -610.846 916.235 0 4.139.444 535.652 4.675.096
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
776.000 -62.784 1.191.769 -3.918 4.452.233 5.778 5.221 537.406 -1.880.564 2.446.585 7.467.726 682.351 8.150.077
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-162 -162 -162
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
61.117 2.385.468 -2.446.585 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
4.182.922 4.182.922 2.281 4.185.203
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-85.614 10.280 67.580 100.548 -44.669 372 692.115 740.612 740.612
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
508 -10.647 -10.139 -10.139
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-50.331 -50.331 93.980 43.649
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
776.000 -62.784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.106.155 0 6.362 0 0 0 0 0 4.519.813 0 0 0 0 0 0 106.326 -39.448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 599.403 0 0 0 1.135.879 4.182.922 0 12.330.628 778.612 13.109.240
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.185.203 858.334
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-226.815 152.888
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-46.402 -81
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.913 77
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-187.326 152.892
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
967.265 305.666
Yabancı Para Çevrim Farkları
866.345 273.330
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
100.548 31.894
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
100.548 31.894
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
372 442
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
740.450 458.554
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.925.653 1.316.888
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.281 -57.901
Ana Ortaklık Payları
4.923.372 1.374.789
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057175
BIST