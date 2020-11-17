***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.11.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nın 12.11.2020 tarih 71/1398 sayılı kararı ile onaylanan, NUROL HOLDING A.S. tarafından 1.000.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888865BIST