***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.09.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nın 02.12.2021 tarih 63/1743 sayılı kararı ile 21.10.2021 tarihinden 20.10.2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere onaylanan, NUROL HOLDING A.Ş. tarafından 750.000.000 USD (yediyüzellimilyon AmerikanDoları) nominal tutara kadar yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesidir.Piyasaların uygunluğuna göre izin verilen 12 aylık süre içerisinde ihraç edilmesi planlanan Eurobond bedeli ile Nurol Holding A.Ş.'nin, Tümad Madencilik San. Ve Tic. A.Ş.'nin, ayrıyeten ihracın hacmine bağlı olarak Nurol GYO A.Ş'nin, Nurol Makina ve San. A.Ş.'nin ve Turser Turizm Serv. Yay. Ve Tic. A.Ş.'nin mevcut kredi risklerinin kapatılması öngörülmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981272BIST