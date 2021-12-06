***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
06.12.2021 18:08
***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın 02.12.2021 tarih 63/1743 sayılı kararı ile 21.10.2021 tarihinden 20.10.2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere onaylanan, NUROL HOLDING A.Ş. tarafından 750.000.000 USD (yediyüzellimilyon AmerikanDoları) nominal tutara kadar yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesidir.
Piyasaların uygunluğuna göre izin verilen 12 aylık süre içerisinde ihraç edilmesi planlanan Eurobond bedeli ile Nurol Holding A.Ş.'nin, Tümad Madencilik San. Ve Tic. A.Ş.'nin, ayrıyeten ihracın hacmine bağlı olarak Nurol GYO A.Ş'nin, Nurol Makina ve San. A.Ş.'nin ve Turser Turizm Serv. Yay. Ve Tic. A.Ş.'nin mevcut kredi risklerinin kapatılması öngörülmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981272
BIST
18:051.981
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 53,65
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.984
En Düşük
1.943
18:0513,5163
En Yüksek
|Değişim
|: -2,04%
|| -0,2813
|Açılış
|: 13,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,4378
18:0515,2490
En Yüksek
|Değişim
|: -2,12%
|| -0,3308
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,1339
18:05774,66
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -14,61
|Açılış
|: 774,66
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
770,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|5.418,60
|7.339.802
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|718.234
|% 10,00
|
|ISBIR
|50,05
|2.270.175
|% 10,00
|
|INTEM
|66,00
|40.378.742
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|68.698.865
|% 9,99
|
|ORMA
|34,20
|1.216.178
|% -10,00
|
|ISBTR
|45.900,00
|1.018.806
|% -10,00
|
|MEGAP
|6,94
|107.686.650
|% -9,99
|
|MEGAP
|6,94
|107.686.650
|% -9,99
|
|DOBUR
|139,40
|4.452.854
|% -9,95
|
|SISE
|14,67
|5.170.770.617
|% 9,97
|
|KRDMD
|9,70
|3.335.024.771
|% 4,30
|
|GARAN
|11,83
|2.987.029.924
|% -0,08
|
|ASELS
|23,08
|2.470.589.939
|% 2,40
|
|EREGL
|25,44
|2.013.917.868
|% 7,52
|
|SISE
|14,67
|5.170.770.617
|% 9,97
|
|KRDMD
|9,70
|3.335.024.771
|% 4,30
|
|YKBNK
|3,57
|1.214.089.589
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,40
|654.441.348
|% 0,84
|
|ODAS
|1,67
|452.342.518
|% 1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5020
|13,5163
|% -2,04
|
|Euro
|15,1808
|15,2490
|% -2,12
|
|Sterlin
|17,7858
|17,8750
|% -2,46
|
|Frank
|14,5135
|14,6010
|% -2,26
|
|Riyal
|3,5812
|3,5992
|% -2,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|6,36
|
|Altın Gr.
|774
|774
|-15,62
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,54
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,76
|9,77
|-0,17
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|2,20
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HEDEF
Yüzde 9.88 oranında artışla 4.45 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 106, 025 adet işlem
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17:57ESCOM
Yüzde 6.12 oranında artışla 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 994, 232 adet işlem
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 59 artarak (% 2.91 ) 1, 754
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RNPOL, AKCNS, HEDEF, INTEM, PCILT, ISBIR, PKENT, QNBFL, BASCM, PEKGY
-
17:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MEGAP, MEGAP, KLGYO, ORMA, DOBUR