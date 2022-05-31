***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
31.05.2022 11:53
***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın 10.03.2022 tarih 12/356 sayılı kararı ile onaylanan, Nurol Holding A.Ş. tarafından 500.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki, 14.03.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilmiştir. İhraç belgesi kapsamında 100.000.000 (yüzmilyon) TL'lik özel sektör tahvili 16.03.2022 tarihinde ihraç edilmiş olup, ihraç tavan tutarımızın kalan kısmı olan 400.000.000 (dörtyüzmilyon) TL'lik limit kapsamında ihraç edilecek tahvil veya finansman bonolarının erken itfa edilebilir olması konusunda 10.05.2022 tarihinde SPK'ya başvuru yapılmıştır. SPK'nın 16.05.2022 tarihinde yeniden onayladığı, Nurol Holding A.Ş. tarafından 500.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033526
BIST
13:482.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 9,71
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
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2.554
En Düşük
2.528
13:4816,4016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0214
|Açılış
|: 16,4150
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|Önceki Kapanış
|: 16,3730
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16,4373
En Düşük
16,3367
13:4817,5671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0986
|Açılış
|: 17,5950
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|Önceki Kapanış
|: 17,6000
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17,7259
En Düşük
17,5317
13:48976,12
En Yüksek
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|: -0,14%
|| -1,32
|Açılış
|: 976,08
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|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler13:46
|MRGYO
|1,54
|20.319.809
|% 10,00
|
|SILVR
|14,13
|6.759.209
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|2.526.708
|% 9,93
|
|MZHLD
|73,10
|16.183.348
|% 9,76
|
|ALCAR
|311,80
|20.724.603
|% 9,02
|
|KZBGY
|69,85
|26.308.887
|% -9,81
|
|AKFGY
|2,28
|202.458.351
|% -7,69
|
|AVGYO
|3,17
|21.317.380
|% -5,37
|
|DENGE
|1,56
|3.798.251
|% -4,29
|
|ROYAL
|3,00
|91.335
|% -3,85
|
|THYAO
|49,08
|4.163.689.931
|% -0,89
|
|TUPRS
|274,60
|1.400.792.025
|% 6,02
|
|SASA
|35,34
|1.354.993.637
|% 3,39
|
|GARAN
|14,63
|1.245.777.952
|% 1,81
|
|ASELS
|24,18
|1.031.224.875
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,72
|547.600.803
|% 1,12
|
|DOHOL
|4,02
|759.349.485
|% 1,77
|
|TSKB
|2,26
|390.030.161
|% 7,11
|
|YKBNK
|4,64
|812.952.030
|% 1,98
|
|SKBNK
|1,27
|149.898.016
|% 1,60
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3952
|16,4013
|% 0,13
|
|Euro
|17,5362
|17,5545
|% -0,63
|
|Sterlin
|20,6087
|20,7120
|% -0,27
|
|Frank
|17,0429
|17,1456
|% 0,02
|
|Riyal
|4,3613
|4,3832
|% 0,18
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-4,66
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|6.502
|6.600
|5,00
|
|Tam
|6.464
|6.624
|-3,07
|
|Yarım
|3.124
|3.204
|-1,48
|
|Çeyrek
|1.567
|1.602
|-0,74
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,85
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|-0,08
|
|B. Petrol
|120
|120
|1,94
|