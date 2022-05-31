***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.03.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nın 10.03.2022 tarih 12/356 sayılı kararı ile onaylanan, Nurol Holding A.Ş. tarafından 500.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki, 14.03.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilmiştir. İhraç belgesi kapsamında 100.000.000 (yüzmilyon) TL'lik özel sektör tahvili 16.03.2022 tarihinde ihraç edilmiş olup, ihraç tavan tutarımızın kalan kısmı olan 400.000.000 (dörtyüzmilyon) TL'lik limit kapsamında ihraç edilecek tahvil veya finansman bonolarının erken itfa edilebilir olması konusunda 10.05.2022 tarihinde SPK'ya başvuru yapılmıştır. SPK'nın 16.05.2022 tarihinde yeniden onayladığı, Nurol Holding A.Ş. tarafından 500.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033526BIST