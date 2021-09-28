***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
28.09.2021 14:11
***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtdışı borçlanma aracı ihracı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 15.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 24.09.2021
Ek Açıklamalar
Nurol Holding A.Ş.'nin 15.09.2021 tarih 2021/14 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirket esas sözleşmesinin 28. maddesi ile verilen yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ihraç belgesinin onaylanmasını takip eden bir yıllık dönem içerisinde, yurt içinde satışa sunulmaksızın yurt dışında ihraç edilmek üzere, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek çeşitli tertip, vade ve şartlarla, sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 750.000.000 ABD Doları (yediyüzellimilyon ABD Doları) veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracının yurt dışında ihraç edilmesine karar verilmiştir. Bu tutar ile ihraççı Nurol Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerinin kredilerinin yeniden yapılandırılması planlanmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yönetim kurulu kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965499
BIST
16:311.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,27
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
16:318,8774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0071
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
16:3110,3378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0398
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,2934
16:31495,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,75
|Açılış
|: 495,17
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
498,16
En Düşük
493,86
BIST En Aktif Hisseler16:31
|DOBUR
|22,90
|1.548.184
|% 9,99
|
|MANAS
|17,29
|40.756.630
|% 9,99
|
|KAPLM
|23,86
|9.472.290
|% 9,95
|
|SODSN
|24,54
|280.519
|% 9,95
|
|ISBIR
|56,40
|2.577.013
|% 9,94
|
|KTSKR
|41,04
|167.367.706
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|1.401.599
|% -9,98
|
|GARFA
|12,88
|7.241.706
|% -9,93
|
|ORCAY
|17,42
|305.019.263
|% -8,56
|
|DIRIT
|3,80
|665.107
|% -8,21
|
|GARAN
|9,03
|1.171.103.618
|% 2,15
|
|THYAO
|13,83
|972.027.210
|% 0,36
|
|KOZAL
|96,45
|443.450.156
|% 2,23
|
|TUPRS
|111,80
|415.950.413
|% -0,97
|
|SISE
|8,09
|413.580.852
|% 0,87
|
|YKBNK
|2,37
|334.872.874
|% 1,28
|
|GARAN
|9,03
|1.171.103.618
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,79
|132.864.204
|% 0,56
|
|AKBNK
|5,22
|369.628.820
|% 0,97
|
|THYAO
|13,83
|972.027.210
|% 0,36
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8751
|8,8774
|% 0,08
|
|Euro
|10,3305
|10,3378
|% -0,38
|
|Sterlin
|11,8936
|11,9533
|% -0,60
|
|Frank
|9,4897
|9,5469
|% -0,13
|
|Riyal
|2,3565
|2,3683
|% 0,00
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|4,88
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,65
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|1,00
|
|Tam
|3.260
|3.342
|3,42
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|1,66
|
|Çeyrek
|790
|808
|0,83
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,83
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,17
|
|B. Petrol
|77,67
|77,67
|-0,68
|
Seans Raporu
16:31
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16:41FRIGO
Yüzde 8.98 oranında artışla 24.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 008, 288 adet işlem
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