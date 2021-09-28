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***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

28.09.2021 14:11



***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtdışı borçlanma aracı ihracı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 15.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 24.09.2021

Ek Açıklamalar
Nurol Holding A.Ş.'nin 15.09.2021 tarih 2021/14 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirket esas sözleşmesinin 28. maddesi ile verilen yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ihraç belgesinin onaylanmasını takip eden bir yıllık dönem içerisinde, yurt içinde satışa sunulmaksızın yurt dışında ihraç edilmek üzere, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek çeşitli tertip, vade ve şartlarla, sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 750.000.000 ABD Doları (yediyüzellimilyon ABD Doları) veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracının yurt dışında ihraç edilmesine karar verilmiştir. Bu tutar ile ihraççı Nurol Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerinin kredilerinin yeniden yapılandırılması planlanmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yönetim kurulu kararı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965499


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