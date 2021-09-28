***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtdışı borçlanma aracı ihracı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 15.09.2021İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 24.09.2021Ek AçıklamalarNurol Holding A.Ş.'nin 15.09.2021 tarih 2021/14 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirket esas sözleşmesinin 28. maddesi ile verilen yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ihraç belgesinin onaylanmasını takip eden bir yıllık dönem içerisinde, yurt içinde satışa sunulmaksızın yurt dışında ihraç edilmek üzere, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek çeşitli tertip, vade ve şartlarla, sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 750.000.000 ABD Doları (yediyüzellimilyon ABD Doları) veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracının yurt dışında ihraç edilmesine karar verilmiştir. Bu tutar ile ihraççı Nurol Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerinin kredilerinin yeniden yapılandırılması planlanmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Yönetim kurulu kararı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965499BIST