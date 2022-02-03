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***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

03.02.2022 13:53
***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç tavanına ilişkin olarak Yetkili Organ Kararırın alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 02.02.2022
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 03.02.2022

Ek Açıklamalar
Karar Tarihi : 02.02.2022 Karar Sıra No : 2022/1 Gündem : Borçlanma Senedi Çıkartılması hk. * Şirket ana sözleşmesinin 28. maddesinin Yönetim Kurulu'na verdiği "tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri çıkartma" yetkisine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliği'ne uygun olarak 500.000.000,00 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası'na kadar nominal değerde, borçlanma aracı veya araçlarının, yurt içinde halka arz edilmeksizin (tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış süretiyle) ihraç edebilmek üzere SPK'ya '' borçlanma aracı ihraç belgesi onayı" başvurusunda bulunulması.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yönetim Kurulu Kararı-02.02.2022-Noter Onaylı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999185


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