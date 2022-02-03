***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç tavanına ilişkin olarak Yetkili Organ Kararırın alınmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 02.02.2022İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 03.02.2022Ek AçıklamalarKarar Tarihi : 02.02.2022 Karar Sıra No : 2022/1 Gündem : Borçlanma Senedi Çıkartılması hk. * Şirket ana sözleşmesinin 28. maddesinin Yönetim Kurulu'na verdiği "tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri çıkartma" yetkisine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliği'ne uygun olarak 500.000.000,00 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası'na kadar nominal değerde, borçlanma aracı veya araçlarının, yurt içinde halka arz edilmeksizin (tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış süretiyle) ihraç edebilmek üzere SPK'ya '' borçlanma aracı ihraç belgesi onayı" başvurusunda bulunulması.Eklenen DökümanlarEK: 1 Yönetim Kurulu Kararı-02.02.2022-Noter Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999185BIST