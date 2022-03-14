***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi NUROL HOLDİNG A.Ş. SPK tarafından onaylanan Borçlanma Aracı İhraç Belgesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni NUROL HOLDİNG A.Ş. SPK tarafından onaylanan Borçlanma Aracı İhraç Belgesi Hk.Yetkili Organ Karar Tarihi 02.02.2022İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 07.03.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 10.03.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 10.03.2023İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 14.03.2022Ek AçıklamalarSPK'nın 10.03.2022 tarih 12/356 sayılı kararı ile onaylanan, NUROL HOLDING A.S. tarafından 500.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekidir.Eklenen DökümanlarEK: 1 nurol-ihraç belgesi.pdfEK: 2 Başvuru Formu-07.03.2022.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010355BIST