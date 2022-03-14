***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
14.03.2022 17:15
***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi NUROL HOLDİNG A.Ş. SPK tarafından onaylanan Borçlanma Aracı İhraç Belgesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni NUROL HOLDİNG A.Ş. SPK tarafından onaylanan Borçlanma Aracı İhraç Belgesi Hk.
Yetkili Organ Karar Tarihi 02.02.2022
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.03.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.03.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 10.03.2023
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 14.03.2022
Ek Açıklamalar
SPK'nın 10.03.2022 tarih 12/356 sayılı kararı ile onaylanan, NUROL HOLDING A.S. tarafından 500.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekidir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 nurol-ihraç belgesi.pdf
EK: 2 Başvuru Formu-07.03.2022.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010355
BIST
18:052.088
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 34,63
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.093
En Düşük
2.066
18:0514,7744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0091
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
18:0516,2804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1425
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,3007
En Düşük
15,9026
18:05933,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -8,31
|Açılış
|: 933,02
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BOBET
|4,51
|54.940.825
|% 10,00
|
|FENER
|26,42
|114.005.475
|% 9,99
|
|RAYSG
|11,78
|1.064.065
|% 9,99
|
|MERIT
|31,72
|9.358.250
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|23.565.776
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,87
|139.917.165
|% -9,95
|
|KRVGD
|9,87
|173.922.902
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,39
|22.763.385
|% -9,23
|
|ISBTR
|58.101,00
|1.045.504
|% -9,22
|
|ULUSE
|59,05
|3.708.629
|% -7,01
|
|THYAO
|26,62
|2.966.573.159
|% 0,76
|
|GARAN
|11,86
|1.739.201.424
|% 0,76
|
|PETKM
|8,43
|1.662.224.290
|% 3,56
|
|KCHOL
|33,96
|1.587.702.966
|% 8,50
|
|KRDMD
|14,78
|1.564.788.902
|% -1,07
|
|DOHOL
|3,33
|931.799.807
|% 4,39
|
|YKBNK
|3,75
|851.178.930
|% 1,63
|
|PETKM
|8,43
|1.662.224.290
|% 3,56
|
|ODAS
|1,54
|271.550.090
|% 1,32
|
|GARAN
|11,86
|1.739.201.424
|% 0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7741
|14,7770
|% 0,08
|
|Euro
|16,2066
|16,3070
|% 1,05
|
|Sterlin
|19,2122
|19,3085
|% 0,12
|
|Frank
|15,7314
|15,8262
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9296
|3,9493
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|-22,71
|
|Altın Gr.
|930
|930
|-10,87
|
|Cumhuriyet
|6.156
|6.249
|-18,00
|
|Tam
|6.114
|6.268
|-61,47
|
|Yarım
|2.955
|3.032
|-29,74
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|-0,33
|
|B. Petrol
|106
|106
|-6,73
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Seans Raporu
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