Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

14.03.2022 17:15
***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi NUROL HOLDİNG A.Ş. SPK tarafından onaylanan Borçlanma Aracı İhraç Belgesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni NUROL HOLDİNG A.Ş. SPK tarafından onaylanan Borçlanma Aracı İhraç Belgesi Hk.

Yetkili Organ Karar Tarihi 02.02.2022
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.03.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.03.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 10.03.2023
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 14.03.2022

Ek Açıklamalar
SPK'nın 10.03.2022 tarih 12/356 sayılı kararı ile onaylanan, NUROL HOLDING A.S. tarafından 500.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekidir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 nurol-ihraç belgesi.pdf
EK: 2 Başvuru Formu-07.03.2022.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010355


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.088
Değişim :  1,69% |  34,63
Açılış :  2.066  
Önceki Kapanış :  2.054  
En Yüksek
2.093 En Düşük
2.066
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BOBET 4,51 54.940.825 % 10,00  
FENER 26,42 114.005.475 % 9,99  
RAYSG 11,78 1.064.065 % 9,99  
MERIT 31,72 9.358.250 % 9,99  
CLEBI 212,60 23.565.776 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,7741 14,7770 % 0,08  
Euro 16,2066 16,3070 % 1,05  
Sterlin 19,2122 19,3085 % 0,12  
Frank 15,7314 15,8262 % 0,01  
Riyal 3,9296 3,9493 % 0,14  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.960 1.960 -22,71  
Altın Gr. 930 930 -10,87  
Cumhuriyet 6.156 6.249 -18,00  
Tam 6.114 6.268 -61,47  
Yarım 2.955 3.032 -29,74  
Çeyrek 1.482 1.516 -14,87  
Gümüş.Ons 25,15 25,18 -0,66  
Gümüş Gr. 11,92 11,94 -0,33  
B. Petrol 106 106 -6,73  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru