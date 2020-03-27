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***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.03.2020 16:25
GÜNCEL HABERLER



***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nurol Holding A.Ş. tarafından TRFNHOL32112 ISIN Kodu ile ihraç edilen finansman bonosu hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.10.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 250.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,68
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,59
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFNHOL32112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 26.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.06.2020 24.06.2020 25.06.2020 3,68 9.200.000
2 24.09.2020 23.09.2020 24.09.2020 3,68 9.200.000
3 24.12.2020 23.12.2020 24.12.2020 3,68 9.200.000
4 25.03.2021 24.03.2021 25.03.2021 3,68 9.200.000
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.03.2021 24.03.2021 25.03.2021 250.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832907


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BNTAS 2,42 47.202.040 % 10,00  
SASA 7,26 218.646.280 % 10,00  
PGSUS 34,54 374.216.203 % 10,00  
COSMO 2,20 43.883 % 10,00  
LUKSK 6,06 1.765.187 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9081 7,9478 % 1,62  
Frank 6,6948 6,7351 % 1,23  
Riyal 1,7141 1,7227 % 0,95  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.619 1.622 -9,24  
Altın Gr. 336 337 1,04  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,25 14,29 -0,10  
Gümüş Gr. 2,97 2,98 0,02  
B. Petrol 24,43 24,43 -1,91  
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