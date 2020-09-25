***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nurol Holding A.Ş. tarafından TRSNHOL92218 ISIN Kodu ile ihraç edilen özel sektör tahvili hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 250.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKTürü Özel Sektör TahviliVadesi 23.09.2022Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,1760Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,83Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSNHOL92218Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 25.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 25.12.2020 24.12.2020 25.12.2020 4,176 10.440.0002 26.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 4,176 10.440.0003 25.06.2021 24.06.2021 25.06.2021 4,176 10.440.0004 24.09.2021 23.09.2021 24.09.2021 4,176 10.440.0005 24.12.2021 23.12.2021 24.12.2021 4,176 10.440.0006 25.03.2022 24.03.2022 25.03.2022 4,176 10.440.0007 24.06.2022 23.06.2022 24.06.2022 4,176 10.440.0008 23.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 4,176 10.440.000Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 250.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarYukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876757BIST