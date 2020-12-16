***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nurol Holding A.Ş. tarafından TRSNHOL32214 ISIN Kodu ile ihraç edilen özel sektör tahvili hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 230.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKTürü Özel Sektör TahviliVadesi 16.03.2022Vade (Gün Sayısı) 455Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,2356Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,71Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSNHOL32214Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 16.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 230.000.000Kupon Sayısı 5Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 17.03.2021 16.03.2021 17.03.2021 5,2356 12.041.8802 16.06.2021 15.06.2021 16.06.2021 5,2356 12.041.8803 15.09.2021 14.09.2021 15.09.2021 5,2356 12.041.8804 15.12.2021 14.12.2021 15.12.2021 5,2356 12.041.8805 16.03.2022 15.03.2022 16.03.2022 5,2356 12.041.880Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.03.2022 15.03.2022 16.03.2022 230.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarYukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893460BIST