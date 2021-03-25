Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.03.2021 15:01



***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nurol Holding A.Ş. tarafından TRSNHOL62211 ISIN Kodu ile ihraç edilen özel sektör tahvili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kur 350.000.000
Merkezi S 22,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,88
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSNHOL62211
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 25.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 350.000.000
Kupon Sayısı 5
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No uru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.06.2021 23.06.2021 24.06.2021 napara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.06.2022 22.06.2022 23.06.2022 350.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920440


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.382
Değişim :  -0,88% |  -12,21
Açılış :  1.409  
Önceki Kapanış :  1.394  
En Yüksek
1.412 En Düşük
1.359
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BJKAS 6,93 597.410.132 % 10,00  
PKENT 2.775,10 4.635.717 % 10,00  
UMPAS 2,42 1.257.362 % 10,00  
TRILC 45,82 33.959.264 % 9,99  
FENER 27,36 214.543.089 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0325 8,0394 % 1,26  
Euro 9,4746 9,5035 % 1,58  
Sterlin 11,0738 11,1293 % 1,94  
Frank 8,5358 8,5872 % 1,56  
Riyal 2,1410 2,1517 % 1,50  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.734 1.734 6,51  
Altın Gr. 449 449 8,36  
Cumhuriyet 2.955 3.000 13,00  
Tam 2.938 3.014 9,45  
Yarım 1.420 1.458 4,57  
Çeyrek 712 729 2,29  
Gümüş.Ons 25,04 25,08 0,00  
Gümüş Gr. 6,49 6,49 0,10  
B. Petrol 64,41 64,41 2,46  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru