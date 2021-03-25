***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.03.2021 15:01
***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nurol Holding A.Ş. tarafından TRSNHOL62211 ISIN Kodu ile ihraç edilen özel sektör tahvili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kur 350.000.000
Merkezi S 22,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,88
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSNHOL62211
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 25.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 350.000.000
Kupon Sayısı 5
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No uru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.06.2021 23.06.2021 24.06.2021 napara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.06.2022 22.06.2022 23.06.2022 350.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920440
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