***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nurol Holding A.Ş. tarafından TRSNHOL62211 ISIN Kodu ile ihraç edilen özel sektör tahvili hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kur 350.000.000Merkezi S 22,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,88Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSNHOL62211Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 25.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 350.000.000Kupon Sayısı 5Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No uru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.06.2021 23.06.2021 24.06.2021 napara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.06.2022 22.06.2022 23.06.2022 350.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarYukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920440BIST