***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.05.2021 14:15
***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nurol Holding A.Ş. tarafından TRSNHOL82219 ISIN Kodu ile ihraç edilen özel sektör tahvili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 150.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 04.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 455
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,4849
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,88
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSNHOL82219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 06.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
Kupon Sayısı 5
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 05.08.2021 04.08.2021 05.08.2021 5,4849 8.227.350
2 04.11.2021 03.11.2021 04.11.2021 5,4849 8.227.350
3 03.02.2022 02.02.2022 03.02.2022 5,4849 8.227.350
4 05.05.2022 04.05.2022 05.05.2022 5,4849 8.227.350
5 04.08.2022 03.08.2022 04.08.2022 5,4849 8.227.350
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.08.2022 03.08.2022 04.08.2022 150.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934878
BIST