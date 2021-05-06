***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nurol Holding A.Ş. tarafından TRSNHOL82219 ISIN Kodu ile ihraç edilen özel sektör tahvili hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 150.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKTürü Özel Sektör TahviliVadesi 04.08.2022Vade (Gün Sayısı) 455Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,4849Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,88Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSNHOL82219Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 06.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000Kupon Sayısı 5Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 05.08.2021 04.08.2021 05.08.2021 5,4849 8.227.3502 04.11.2021 03.11.2021 04.11.2021 5,4849 8.227.3503 03.02.2022 02.02.2022 03.02.2022 5,4849 8.227.3504 05.05.2022 04.05.2022 05.05.2022 5,4849 8.227.3505 04.08.2022 03.08.2022 04.08.2022 5,4849 8.227.350Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.08.2022 03.08.2022 04.08.2022 150.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarYukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934878BIST