***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.11.2021 17:23
***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nurol Holding A.Ş. tarafından TRFNHOLK2218 ISIN Kodu ile ihraç edilen finansman bonosu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar
17:361.640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 14,65
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.643
En Düşük
1.631
17:369,9727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0694
|Açılış
|: 9,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
17:3611,4149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0645
|Açılış
|: 11,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
17:36594,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,68
|Açılış
|: 594,94
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler17:34
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|39.130.939
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|52.279.424
|% 9,91
|
|PRKAB
|35,26
|202.133.577
|% 9,30
|
|BERA
|10,31
|288.723.884
|% 8,53
|
|KZBGY
|32,02
|42.366.858
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|260.989.849
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|433.367.035
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,38
|97.538.930
|% -7,75
|
|PETKM
|7,61
|2.779.117.591
|% -0,52
|
|GARAN
|10,62
|1.620.095.694
|% 0,19
|
|THYAO
|17,80
|1.374.210.382
|% 0,45
|
|KRDMD
|7,47
|726.358.366
|% 0,67
|
|TUPRS
|155,70
|662.708.473
|% -0,51
|
|PETKM
|7,61
|2.779.117.591
|% -0,52
|
|ADESE
|1,22
|433.367.035
|% -9,63
|
|ODAS
|1,54
|507.707.705
|% 1,99
|
|SKBNK
|1,15
|271.745.290
|% 4,55
|
|YKBNK
|3,09
|556.042.055
|% 0,32
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9707
|9,9744
|% 0,72
|
|Euro
|11,4040
|11,4141
|% 0,56
|
|Sterlin
|13,2923
|13,3590
|% 0,72
|
|Frank
|10,7444
|10,8091
|% 0,38
|
|Riyal
|2,6477
|2,6610
|% 0,56
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-5,43
|
|Altın Gr.
|594
|594
|0,89
|
|Cumhuriyet
|3.924
|3.983
|-9,00
|
|Tam
|3.906
|4.004
|-7,45
|
|Yarım
|1.888
|1.937
|-3,60
|
|Çeyrek
|947
|968
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|8,01
|8,02
|-0,01
|
|B. Petrol
|81,98
|81,98
|-0,89
|
Seans Raporu
17:34
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17:44CEOEM
Yüzde 5.69 oranında artışla 9.85 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 232, 782 adet işlem
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17:43SKBNK
Yüzde 5.45 oranında artışla 1.16 lira fiyatla işlem gören hissede 230, 763, 690 adet işlem
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17:42XU100
Endeks 1, 641 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 18, 893.00 milyon TL de
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17:42DITAS
Yüzde 4.96 oranında artışla 18.21 lira fiyatla işlem gören hissede 837, 651 adet işlem
-
17:41CEOEM
Yüzde 5.90 oranında artışla 9.87 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 201, 906 adet işlem