***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nurol Holding A.Ş. tarafından TRFNHOLK2218 ISIN Kodu ile ihraç edilen finansman bonosu hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar