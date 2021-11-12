***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.11.2021 17:23
***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nurol Holding A.Ş. tarafından TRFNHOLK2218 ISIN Kodu ile ihraç edilen finansman bonosu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 270.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,3603
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,30
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFNHOLK2218
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 12.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 270.000.000
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022 5,3603 14.472.810
2 13.05.2022 12.05.2022 13.05.2022 5,3603 14.472.810
3 12.08.2022 11.08.2022 12.08.2022 5,3603 14.472.810
4 11.11.2022 10.11.2022 11.11.2022 5,3603 14.472.810
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı