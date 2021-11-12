***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nurol Holding A.Ş. tarafından TRFNHOLK2218 ISIN Kodu ile ihraç edilen finansman bonosu hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 270.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKTürü Finansman BonosuVadesi 11.11.2022Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,3603Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,30Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFNHOLK2218Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 12.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 270.000.000Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022 5,3603 14.472.8102 13.05.2022 12.05.2022 13.05.2022 5,3603 14.472.8103 12.08.2022 11.08.2022 12.08.2022 5,3603 14.472.8104 11.11.2022 10.11.2022 11.11.2022 5,3603 14.472.810Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı