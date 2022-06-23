***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.06.2022 15:33
***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nurol Holding A.Ş. tarafından TRSNHOL62518 ISIN Kodu ile ihraç edilen özel sektör tahvili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.02.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 80.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 19.06.2025
Vade (Gün Sayısı) 1.092
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 8,7260
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 35,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 39,87
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSNHOL62518
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 23.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.09.2022 21.09.2022 22.09.2022 8,726 6.980.824,8
2 22.12.2022 21.12.2022 22.12.2022 8,726 6.980.824,8
3 23.03.2023 22.03.2023 23.03.2023 8,726 6.980.824,8
4 22.06.2023 21.06.2023 22.06.2023 8,726 6.980.824,8
5 21.09.2023 20.09.2023 21.09.2023 8,726 6.980.824,8
6 21.12.2023 20.12.2023 21.12.2023 8,726 6.980.824,8
7 21.03.2024 20.03.2024 21.03.2024 8,726 6.980.824,8
8 20.06.2024 19.06.2024 20.06.2024 8,726 6.980.824,8
9 19.09.2024 18.09.2024 19.09.2024 8,726 6.980.824,8
10 19.12.2024 18.12.2024 19.12.2024 8,726 6.980.824,8
11 20.03.2025 19.03.2025 20.03.2025 8,726 6.980.824,8
12 19.06.2025 18.06.2025 19.06.2025 8,726 6.980.824,8
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.06.2025 18.06.2025 19.06.2025 80.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating A+ 27.04.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating A+ 27.04.2022 Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038889
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