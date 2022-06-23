***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nurol Holding A.Ş. tarafından TRSNHOL62518 ISIN Kodu ile ihraç edilen özel sektör tahvili hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.02.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 80.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKTürü Özel Sektör TahviliVadesi 19.06.2025Vade (Gün Sayısı) 1.092Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 8,7260Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 35,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 39,87Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSNHOL62518Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.03.2022Vade Başlangıç Tarihi 23.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000Kupon Sayısı 12Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 22.09.2022 21.09.2022 22.09.2022 8,726 6.980.824,82 22.12.2022 21.12.2022 22.12.2022 8,726 6.980.824,83 23.03.2023 22.03.2023 23.03.2023 8,726 6.980.824,84 22.06.2023 21.06.2023 22.06.2023 8,726 6.980.824,85 21.09.2023 20.09.2023 21.09.2023 8,726 6.980.824,86 21.12.2023 20.12.2023 21.12.2023 8,726 6.980.824,87 21.03.2024 20.03.2024 21.03.2024 8,726 6.980.824,88 20.06.2024 19.06.2024 20.06.2024 8,726 6.980.824,89 19.09.2024 18.09.2024 19.09.2024 8,726 6.980.824,810 19.12.2024 18.12.2024 19.12.2024 8,726 6.980.824,811 20.03.2025 19.03.2025 20.03.2025 8,726 6.980.824,812 19.06.2025 18.06.2025 19.06.2025 8,726 6.980.824,8Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.06.2025 18.06.2025 19.06.2025 80.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Eurasia Rating A+ 27.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Eurasia Rating A+ 27.04.2022 Evethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038889BIST