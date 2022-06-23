Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.06.2022 15:33
***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nurol Holding A.Ş. tarafından TRSNHOL62518 ISIN Kodu ile ihraç edilen özel sektör tahvili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.02.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 80.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 19.06.2025
Vade (Gün Sayısı) 1.092
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 8,7260
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 35,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 39,87
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSNHOL62518
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 23.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.09.2022 21.09.2022 22.09.2022 8,726 6.980.824,8
2 22.12.2022 21.12.2022 22.12.2022 8,726 6.980.824,8
3 23.03.2023 22.03.2023 23.03.2023 8,726 6.980.824,8
4 22.06.2023 21.06.2023 22.06.2023 8,726 6.980.824,8
5 21.09.2023 20.09.2023 21.09.2023 8,726 6.980.824,8
6 21.12.2023 20.12.2023 21.12.2023 8,726 6.980.824,8
7 21.03.2024 20.03.2024 21.03.2024 8,726 6.980.824,8
8 20.06.2024 19.06.2024 20.06.2024 8,726 6.980.824,8
9 19.09.2024 18.09.2024 19.09.2024 8,726 6.980.824,8
10 19.12.2024 18.12.2024 19.12.2024 8,726 6.980.824,8
11 20.03.2025 19.03.2025 20.03.2025 8,726 6.980.824,8
12 19.06.2025 18.06.2025 19.06.2025 8,726 6.980.824,8
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.06.2025 18.06.2025 19.06.2025 80.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating A+ 27.04.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating A+ 27.04.2022 Evet





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038889


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:592.556
Değişim :  0,51% |  13,06
Açılış :  2.555  
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571 En Düşük
2.525
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BASCM 3,52 697.859 % 10,00  
ECZYT 52,80 106.225.816 % 10,00  
BRSAN 34,36 93.602.185 % 9,99  
MAKIM 15,56 74.878.309 % 9,96  
SANEL 7,20 5.174.325 % 9,92  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,3570 17,3695 % 0,10  
Euro 18,3078 18,3398 % 0,34  
Sterlin 21,2822 21,3889 % 0,44  
Frank 18,1150 18,2241 % 0,90  
Riyal 4,6150 4,6381 % 0,20  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.828 1.828 5,28  
Altın Gr. 1.020 1.020 4,43  
Cumhuriyet 6.782 6.885 -62,00  
Tam 6.772 6.878 16,00  
Yarım 3.324 3.364 8,00  
Çeyrek 1.665 1.682 4,00  
Gümüş.Ons 21,15 21,18 0,21  
Gümüş Gr. 11,78 11,80 0,11  
B. Petrol 114 114 3,62  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru