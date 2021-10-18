***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.10.2021 16:28
***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Arjantin Cad. No:7 GOP, 06680 Çankaya/Ankara
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@nurol.com.tr
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Arjantin Cad. No:7 GOP 06680 Çankaya/Ankara 0312 455 10 00 0312 455 10 60
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Süresi Süresiz
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971230
BIST
17:571.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 12,90
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
17:579,3174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0134
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
17:5710,8518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 10,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
17:57531,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,52
|Açılış
|: 531,32
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,05
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler17:57
|FADE
|8,69
|68.925.850
|% 10,00
|
|KARYE
|16,55
|70.525.059
|% 8,38
|
|TLMAN
|33,90
|144.934.988
|% 8,24
|
|MERCN
|10,15
|42.872.737
|% 5,95
|
|BIOEN
|30,04
|277.984.608
|% 5,77
|
|CEOEM
|8,75
|142.669.580
|% -9,98
|
|DOKTA
|24,32
|1.708.704
|% -9,25
|
|YEOTK
|68,30
|125.947.629
|% -4,94
|
|UFUK
|20,44
|331.907
|% -3,49
|
|SUMAS
|85,90
|119.556
|% -2,16
|
|BIOEN
|30,04
|277.984.608
|% 5,77
|
|TLMAN
|33,90
|144.934.988
|% 8,24
|
|CEOEM
|8,75
|142.669.580
|% -9,98
|
|YEOTK
|68,30
|125.947.629
|% -4,94
|
|BASGZ
|33,94
|90.639.008
|% 1,01
|
|GWIND
|4,50
|80.132.674
|% 4,65
|
|TURSG
|5,08
|89.326.900
|% 2,63
|
|CEOEM
|8,75
|142.669.580
|% -9,98
|
|AKYHO
|1,85
|28.893.429
|% 0,00
|
|HDFGS
|2,74
|34.240.453
|% -0,36
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3124
|9,3174
|% -0,14
|
|Euro
|10,8426
|10,8518
|% 0,01
|
|Sterlin
|12,8195
|12,8838
|% 0,31
|
|Frank
|10,0764
|10,1371
|% 0,11
|
|Riyal
|2,4769
|2,4893
|% -0,18
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|8,74
|
|Altın Gr.
|531
|531
|1,03
|
|Cumhuriyet
|3.524
|3.577
|23,00
|
|Tam
|3.509
|3.597
|24,71
|
|Yarım
|1.696
|1.740
|11,95
|
|Çeyrek
|851
|870
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,98
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|7,16
|7,17
|0,20
|
|B. Petrol
|84,31
|84,31
|-0,02
|