***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Arjantin Cad. No:7 GOP, 06680 Çankaya/AnkaraElektronik Posta AdresiE-postainfo@nurol.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksArjantin Cad. No:7 GOP 06680 Çankaya/Ankara 0312 455 10 00 0312 455 10 60Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Süresi SüresizSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)TOPLAMhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971230BIST