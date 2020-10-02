***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
02.10.2020 15:07
***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Karar Tarihi : 02.10.2020
Karar Sıra No : 2020/13
Gündem : Borçlanma Senedi Çıkartılması hk.
* Şirket ana sözleşmesinin 28. maddesinin Yönetim Kurulu'na verdiği "tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri çıkartma" yetkisine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliği'ne uygun olarak 1.000.000.000,00 (Bir Milyar) Türk Lirası'na kadar nominal değerde, borçlanma aracı veya araçlarının, yurt içinde halka arz edilmeksizin (tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış süretiyle) ihraç edebilmek üzere SPK'ya '' borçlanma aracı ihraç belgesi onayı" başvurusunda bunulması.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877990
BIST
14:551.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,77
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.138
14:557,7448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7250
14:559,0857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0120
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
14:55474,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,47
|Açılış
|: 474,98
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler14:55
|YAPRK
|70,95
|6.568.310
|% 10,00
|
|ALCAR
|143,00
|55.846.793
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.160.672
|% 10,00
|
|NIBAS
|29,70
|1.489.486
|% 10,00
|
|BRYAT
|176,10
|77.298.148
|% 9,99
|
|YBTAS
|16.342,60
|277.824
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|692.518
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|2.057.174
|% -9,99
|
|SUMAS
|46,22
|643.430
|% -9,99
|
|COSMO
|9,30
|713.124
|% -9,97
|
|SISE
|7,10
|1.603.816.648
|% 2,75
|
|THYAO
|10,92
|1.416.260.824
|% 3,61
|
|GARAN
|7,16
|864.126.607
|% 0,56
|
|KRDMD
|3,44
|718.789.052
|% 0,88
|
|ASELS
|18,46
|666.771.034
|% -0,38
|
|SISE
|7,10
|1.603.816.648
|% 2,75
|
|KRDMD
|3,44
|718.789.052
|% 0,88
|
|THYAO
|10,92
|1.416.260.824
|% 3,61
|
|HURGZ
|2,28
|302.245.576
|% -6,56
|
|GARAN
|7,16
|864.126.607
|% 0,56
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7411
|7,7448
|% -0,02
|
|Euro
|9,0779
|9,0857
|% -0,13
|
|Sterlin
|9,9870
|10,0371
|% 0,41
|
|Frank
|8,3767
|8,4272
|% -0,21
|
|Riyal
|2,0584
|2,0687
|% 0,02
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|0,90
|
|Altın Gr.
|475
|475
|0,72
|
|Cumhuriyet
|3.143
|3.191
|1,00
|
|Tam
|3.129
|3.208
|4,02
|
|Yarım
|1.512
|1.552
|1,95
|
|Çeyrek
|759
|776
|0,97
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|0,05
|
|B. Petrol
|39,51
|39,51
|-1,42
|
Seans Raporu
14:55
daha fazla
-
15:09PRKAB
Yüzde 6.03 oranında artışla 10.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 410, 154 adet işlem
-
15:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, ARCLK, ISCTR
-
15:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, MGROS, SISE
-
15:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 83 artarak (% 0.37 ) 1, 051
-
15:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRYAT, MMCAS, TLMAN, ALCAR, KERVN, DENCM, NIBAS, UZERB, BMELK, BALAT