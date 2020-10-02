***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKarar Tarihi : 02.10.2020Karar Sıra No : 2020/13Gündem : Borçlanma Senedi Çıkartılması hk.* Şirket ana sözleşmesinin 28. maddesinin Yönetim Kurulu'na verdiği "tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri çıkartma" yetkisine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliği'ne uygun olarak 1.000.000.000,00 (Bir Milyar) Türk Lirası'na kadar nominal değerde, borçlanma aracı veya araçlarının, yurt içinde halka arz edilmeksizin (tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış süretiyle) ihraç edebilmek üzere SPK'ya '' borçlanma aracı ihraç belgesi onayı" başvurusunda bunulması.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877990BIST