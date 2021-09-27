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***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

27.09.2021 17:45



***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Nurol Holding A.Ş.'nin 15.09.2021 tarih 2021/14 sayılı yönetim kurulu kararı ile      Şirket esas sözleşmesinin 28. maddesi ile verilen yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ihraç belgesinin onaylanmasını takip eden bir yıllık dönem içerisinde, yurt içinde satışa sunulmaksızın yurt dışında ihraç edilmek üzere, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek çeşitli tertip, vade ve şartlarla, sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 750.000.000 ABD Doları (yediyüzellimilyon ABD Doları) veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracının yurt dışında ihraç edilmesine karar verilmiştir.
Bu tutar ile ihraççı Nurol Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerinin kredilerinin yeniden yapılandırılması planlanmaktadır.  
Karar uyarınca onay için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965384


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