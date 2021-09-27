***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
27.09.2021 17:45
***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Holding A.Ş.'nin 15.09.2021 tarih 2021/14 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirket esas sözleşmesinin 28. maddesi ile verilen yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ihraç belgesinin onaylanmasını takip eden bir yıllık dönem içerisinde, yurt içinde satışa sunulmaksızın yurt dışında ihraç edilmek üzere, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek çeşitli tertip, vade ve şartlarla, sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 750.000.000 ABD Doları (yediyüzellimilyon ABD Doları) veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracının yurt dışında ihraç edilmesine karar verilmiştir.
Bu tutar ile ihraççı Nurol Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerinin kredilerinin yeniden yapılandırılması planlanmaktadır.
Karar uyarınca onay için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965384
BIST
18:051.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -7,97
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.379
18:058,8754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0581
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
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8,8951
En Düşük
8,8095
18:0510,3785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0599
|Açılış
|: 10,3400
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|Önceki Kapanış
|: 10,3150
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10,4078
En Düşük
10,2978
18:05495,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,22
|Açılış
|: 495,97
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|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,83
En Düşük
493,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOLTS
|40,48
|48.260.123
|% 10,00
|
|ERSU
|4,62
|31.395.309
|% 10,00
|
|YEOTK
|88,55
|26.763.661
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|5.142.052
|% 9,99
|
|DAGHL
|13,32
|7.852.633
|% 9,99
|
|DOGUB
|5,34
|33.588.841
|% -9,95
|
|OYLUM
|11,52
|12.637.936
|% -9,93
|
|KRGYO
|5,00
|41.124.503
|% -9,91
|
|NUGYO
|8,27
|70.926.775
|% -9,81
|
|DIRIT
|4,14
|778.329
|% -9,80
|
|THYAO
|13,78
|1.511.430.062
|% 1,85
|
|GARAN
|8,84
|1.412.132.305
|% -0,90
|
|TUPRS
|112,90
|927.240.378
|% 0,80
|
|YKBNK
|2,34
|717.468.199
|% -0,85
|
|SISE
|8,02
|644.378.498
|% -1,72
|
|YKBNK
|2,34
|717.468.199
|% -0,85
|
|GARAN
|8,84
|1.412.132.305
|% -0,90
|
|ODAS
|1,34
|163.153.260
|% 0,00
|
|THYAO
|13,78
|1.511.430.062
|% 1,85
|
|EKGYO
|1,78
|148.827.057
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8706
|8,8763
|% 0,67
|
|Euro
|10,3665
|10,3778
|% 0,57
|
|Sterlin
|11,9841
|12,0442
|% -0,47
|
|Frank
|9,5222
|9,5795
|% 0,39
|
|Riyal
|2,3587
|2,3705
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-11,88
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.325
|-25,00
|
|Tam
|3.257
|3.339
|-27,99
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-13,54
|
|Çeyrek
|790
|808
|-6,77
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,19
|78,19
|-0,53
|
Seans Raporu
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17:59XU030
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