***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
09.03.2022 15:34
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/03/2022
Karar Sayısı
92
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
31.12.2021 Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008699
BIST
16:422.042
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 30,77
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.031
16:4214,6778
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,2272
|Açılış
|: 25,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4000
|
14,6802
En Düşük
14,4349
16:4216,2060
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 0,4016
|Açılış
|: 12,2716
|
|Önceki Kapanış
|: 12,2910
|
16,2060
En Düşük
15,7698
16:42941,65
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -12,36
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler16:40
|GZNMI
|16,94
|404.646
|% 10,00
|
|ISGYO
|8,27
|289.549.533
|% 9,97
|
|SASA
|55,80
|2.266.640.193
|% 9,95
|
|GRSEL
|9,07
|431.052
|% 9,94
|
|AVOD
|1,89
|91.965.411
|% 9,88
|
|ALMAD
|1,53
|933.776
|% -10,00
|
|ISBTR
|60.000,00
|364.000
|% -6,25
|
|RYSAS
|4,33
|14.258.892
|% -5,46
|
|SERVE
|16,07
|289.090
|% -5,41
|
|EUHOL
|2,79
|19.276.700
|% -5,10
|
|THYAO
|26,08
|4.499.961.938
|% 3,08
|
|KRDMD
|14,46
|2.943.541.417
|% -0,89
|
|SASA
|55,80
|2.266.640.193
|% 9,95
|
|KOZAL
|140,50
|1.845.646.744
|% -2,84
|
|SISE
|13,20
|1.605.110.501
|% 2,25
|
|YKBNK
|3,74
|804.065.765
|% 3,31
|
|KRDMD
|14,46
|2.943.541.417
|% -0,89
|
|ODAS
|1,51
|285.505.786
|% 6,34
|
|DOHOL
|3,07
|526.825.627
|% 6,23
|
|THYAO
|26,08
|4.499.961.938
|% 3,08
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6696
|14,6766
|% 1,56
|
|Euro
|16,1551
|16,1789
|% 2,37
|
|Sterlin
|19,2175
|19,3139
|% 1,76
|
|Frank
|15,7412
|15,8360
|% 1,55
|
|Riyal
|3,8992
|3,9188
|% 1,48
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.990
|-61,44
|
|Altın Gr.
|941
|942
|-12,36
|
|Cumhuriyet
|6.241
|6.335
|-8,00
|
|Tam
|6.214
|6.374
|-2,70
|
|Yarım
|3.004
|3.083
|-1,31
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|-0,66
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|12,26
|12,27
|-0,02
|
|B. Petrol
|123
|123
|-5,16
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 66 artarak (% 1.49 ) 2, 292
-
16:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, KRDMD, ODAS
-
16:55XU100
Endeks 2, 044 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 63 üstünde . İşlem hacmi 31, 145.00 milyon TL de
-
16:55ODAS
Yüzde 5.63 oranında artışla 1.50 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 376, 417 adet işlem
-
16:53CLEBI
Yüzde 5.22 oranında artışla 187.30 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 598 adet işlem