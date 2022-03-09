***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFinansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi09/03/2022Karar Sayısı92SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı31.12.2021 Sorumluluk Beyanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008701BIST