***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
09.03.2022 15:35
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/03/2022
Karar Sayısı
92
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
31.12.2021 Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008701
BIST
15:222.040
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 28,86
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.031
15:2214,6751
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,2245
|Açılış
|: 14,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6777
En Düşük
14,4349
15:2216,1230
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 0,3186
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,1548
En Düşük
15,7698
15:22950,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,19
|Açılış
|: 950,82
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
943,48
BIST En Aktif Hisseler15:20
|GZNMI
|16,94
|404.527
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|406.744
|% 9,94
|
|AVOD
|1,88
|81.482.241
|% 9,30
|
|SASA
|55,30
|2.002.471.048
|% 8,97
|
|SNGYO
|6,01
|57.658.920
|% 8,88
|
|ALMAD
|1,53
|933.776
|% -10,00
|
|ISBTR
|60.000,00
|364.000
|% -6,25
|
|RYSAS
|4,31
|13.205.401
|% -5,90
|
|EUHOL
|2,77
|15.663.539
|% -5,78
|
|SERVE
|16,07
|289.090
|% -5,41
|
|VAKBN
|3,33
|13.399.999.997
|% 0,91
|
|THYAO
|25,98
|4.195.386.360
|% 2,69
|
|KRDMD
|14,70
|2.462.240.587
|% 0,75
|
|SASA
|55,30
|2.002.471.048
|% 8,97
|
|KOZAL
|141,00
|1.749.808.694
|% -2,49
|
|VAKBN
|3,33
|13.399.999.997
|% 0,91
|
|KRDMD
|14,70
|2.462.240.587
|% 0,75
|
|ODAS
|1,48
|240.985.480
|% 4,23
|
|THYAO
|25,98
|4.195.386.360
|% 2,69
|
|YKBNK
|3,67
|540.878.730
|% 1,38
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6666
|14,6773
|% 1,57
|
|Euro
|16,1114
|16,1368
|% 2,10
|
|Sterlin
|19,2477
|19,3442
|% 1,92
|
|Frank
|15,7480
|15,8429
|% 1,59
|
|Riyal
|3,8986
|3,9182
|% 1,47
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.017
|-34,52
|
|Altın Gr.
|950
|950
|-3,62
|
|Cumhuriyet
|6.287
|6.382
|39,00
|
|Tam
|6.266
|6.427
|49,88
|
|Yarım
|3.028
|3.109
|24,13
|
|Çeyrek
|1.519
|1.554
|12,06
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,24
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,38
|12,40
|0,10
|
|B. Petrol
|126
|126
|-2,39
|
Seans Raporu
15:20
daha fazla
-
15:35XU100
Endeks 2, 041 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 45 üstünde . İşlem hacmi 26, 735.00 milyon TL de
-
15:35HLGYO
Yüzde 7.69 oranında artışla 1.68 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 657, 188 adet işlem
-
15:34PSGYO
Yüzde 5.41 oranında artışla 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 925, 338 adet işlem
-
15:33KARYE
Yüzde 8.07 oranında artışla 15.67 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 186, 356 adet işlem
-
15:32MANAS
Yüzde 5.40 oranında artışla 23.42 lira fiyatla işlem gören hissede 324, 585 adet işlem