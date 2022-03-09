***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
09.03.2022 15:36
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/03/2022
Karar Sayısı
92
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
31.12.2021 Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008703
BIST
16:452.042
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 30,98
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.031
16:4514,6795
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,2289
|Açılış
|: 14,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6802
En Düşük
14,4349
16:4516,2004
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 0,3960
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,2005
En Düşük
15,7698
16:45941,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -12,02
|Açılış
|: 941,99
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
938,69
BIST En Aktif Hisseler16:45
|GZNMI
|16,94
|404.646
|% 10,00
|
|SASA
|55,80
|2.266.789.681
|% 9,95
|
|GRSEL
|9,07
|431.052
|% 9,94
|
|AVOD
|1,89
|91.978.040
|% 9,88
|
|ISGYO
|8,26
|293.489.101
|% 9,84
|
|ALMAD
|1,53
|933.776
|% -10,00
|
|ISBTR
|60.000,00
|364.000
|% -6,25
|
|RYSAS
|4,33
|14.522.241
|% -5,46
|
|EUHOL
|2,78
|19.325.011
|% -5,44
|
|SERVE
|16,07
|289.090
|% -5,41
|
|THYAO
|26,06
|4.524.063.474
|% 3,00
|
|KRDMD
|14,43
|2.947.956.584
|% -1,10
|
|SASA
|55,80
|2.266.789.681
|% 9,95
|
|KOZAL
|140,50
|1.847.262.385
|% -2,84
|
|SISE
|13,19
|1.609.317.354
|% 2,17
|
|YKBNK
|3,73
|821.657.902
|% 3,04
|
|KRDMD
|14,43
|2.947.956.584
|% -1,10
|
|ODAS
|1,50
|291.921.682
|% 5,63
|
|DOHOL
|3,07
|527.229.272
|% 6,23
|
|THYAO
|26,06
|4.524.063.474
|% 3,00
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6691
|14,6795
|% 1,58
|
|Euro
|16,1665
|16,2004
|% 2,51
|
|Sterlin
|19,2205
|19,3169
|% 1,77
|
|Frank
|15,7411
|15,8359
|% 1,55
|
|Riyal
|3,8988
|3,9184
|% 1,47
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.997
|1.997
|-54,04
|
|Altın Gr.
|942
|942
|-12,29
|
|Cumhuriyet
|6.244
|6.338
|-5,00
|
|Tam
|6.214
|6.374
|-2,70
|
|Yarım
|3.004
|3.083
|-1,31
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|-0,66
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|12,29
|12,31
|0,02
|
|B. Petrol
|124
|124
|-4,06
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
17:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, KOZAL, KRDMD
-
17:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 84 artarak (% 1.47 ) 1, 847
-
17:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GRSEL, ISGYO, SASA, GZNMI, HLGYO, AVOD
-
17:00
HLGYO, DOGUB, DOHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:00
EUHOL, HTTBT, ISBTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında